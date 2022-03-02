Самые сексуальные женщины-каскадёры современности

Существует не так много вещей, более привлекательных, чем горячие красотки, способные надрать кому-нибудь задницу, и именно поэтому всем нам так нравятся женщины в роли героинь остросюжетных фильмов. От Чудо-Женщины до Принцессы Леи — существует бесконечный список сексуальных экранных героинь, дерущихся так, что всем сразу хочется начать заниматься смешанными боевыми искусствами. Но всё дело в том, что на самом деле дерутся не сами актрисы, а их дублёрши.



Дублёры не получают мирового признания, но они совершают рискованные трюки, поэтому без них фильмы были бы гораздо скучнее. По существу, эти люди делают грязную работу, в то время как все их заслуги приписываются знаменитостям. Как бы то ни было, дублёры уж точно знают, зачем они это делают. Они делают это вовсе не ради славы, а потому что им нравится выполнять эти сложные, замысловатые трюки.



От простых сальто до неистовой, экстремальной езды — у актрис, играющих женских персонажей в остросюжетных фильмах, есть дублёры-каскадёры для выполнения самых рискованных трюков. А знаете, почему вы не понимаете, когда именно ваши любимые горячие красотки были заменены дублёрами? Потому что их дублёры такие же курящие, как и они. Зои Салдана? Дженнифер Лоуренс?

10. Моник Гэндертон (Monique Ganderton) — дублёр Кары Делевинь (Cara Delevigne)

9. Жанин Карлтон (Janene Carleton) — снималась в фильме «Дэдпул»

8. Тара Мэкен (Tara Macken) — дублировала Зои Салдана (Zoe Saldana)

7. Наташа Хопкинс (Natascha Hopkins) — снималась в фильме «Безумный Макс»

6. Хелена Баррет (Helena Barrett) — дублёр Эми Адамс (Amy Adams)

5. Хайди Манимейкер (Heidi Moneymaker) — живёт в соответствии со своей фамилией (в переводе с англ. «moneymaker» означает «удачливый бизнесмен, выгодное дело», прим. пер.)

4. Кейтлин Дешель (Caitlin Dechelle) — дублировала Ронду Раузи (Ronda Rousey)

3. Майя Эро (Maja Aro) — одна из лучших в профессии

2. Оливия Джексон (Olivia Jackson) — дублировала Миллу Йовович (Milla Jovovich)

1. Джоанна Беннетт (Joanna Bennett) — и это всё она