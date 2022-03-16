Кулинарные ошибки, которые мы продолжаем совершать по старинке

Хотя обучение в кулинарной школе может занимать от нескольких месяцев до 4 лет, чтобы развить кулинарные навыки, не обязательно тратить годы. Среди обычных людей талантов не меньше, чем среди квалифицированных поваров.

Они радуют свою семью вкуснейшими блюдами, но почувствовать себя настоящим шефом часто мешают неправильные кухонные привычки.

Мы выяснили, какие ошибки распространены на кухне, и теперь знаем, что следует делать, чтобы облегчить рутину приготовления блюд, а от гостей получать только восторженные отзывы.



1. Готовим овощи слишком долго

2. Пренебрегаем ролью соли в дрожжевом тесте

3. Не солим воду перед варкой яиц

4. Не вымачиваем картофель

5. Не варим рис с зеленым чаем

6. Не ополаскиваем овощи холодной водой после бланширования

7. Варим свеклу, а не запекаем в микроволновке

8. Чистим зубчики чеснока по одному

9. Солим омлет в начале приготовления

10. Используем свежий хлеб для французских гренок

11. Не солим кофе

В овощах содержится большое количество полезных веществ, а длительная тепловая обработка не только понижает их содержание, но и делает овощные блюда менее аппетитными. Отличной альтернативой долгому тушению или варке овощей является приготовление их на пару. По словам диетолога и шеф-повара Мишель Дудаш, такой способ сделает питание более здоровым и улучшит вкус.Залог удачной выпечки — качественные дрожжи. И, оказывается, ими можно управлять с помощью соли, повышая или понижая их активность в зависимости от целей пекаря. Настоящая дрессировка. Так, если требуется, чтобы тесто поднималось быстрее, солить его не нужно.Но, если тесто оставить совсем без соли, хлеб потеряет объем и останется без золотистой корочки, ведь дрожжи переработают весь сахар.Яйца — один из самых известных продуктов для завтрака, но обычно их варят, не задумываясь, что традиционный рецепт можно улучшить. Надо всего лишь посолить воду перед варкой. Благодаря этому белок не вытечет из яйца, если скорлупа лопнет в процессе приготовления. Все из-за того, что подсоленная вода помогает яичному белку свертываться быстрее.Замачивание картофеля в воде помогает удалить лишний крахмал и сделать его более диетичным. Также избыток крахмала может препятствовать равномерному приготовлению картофеля и создавать липкую оболочку снаружи. Картофель можно оставить в холодной воде на несколько часов — и вы заметите помутнение и крахмал на дне чаши. Время от времени желательно менять воду, чтобы удалить осадок крахмала, который может осесть на картофеле.Рис, залитый зеленый чаем, является традиционным японским блюдом, поэтому для тех мест данное сочетание не будет в диковинку. Такой рис обогащен живым вкусом чая и содержащимися в нем полезными веществами. В адаптированной для европейцев версии этого рецепта чай добавляют в процессе приготовления риса.Часто мы оставляем бланшированные овощи горячими дожидаться, когда же наступит их черед поучаствовать в рецепте. Но, чтобы сохранить цвет овощей ярким, а текстуру хрустящей, можно ополоснуть их холодной водой или даже положить в лед. Если этого не сделать, термические процессы не остановятся, то есть приготовление продолжится.Конечно, привычнее всего свеклу варить. Мы варим овощи, даже если времени в запасе совсем мало, и потом торопимся, нарезая салат. Но существует не менее эффективный, но гораздо более быстрый способ приготовления корнеплодов — в микроволновой печи. Используя его, свеклу среднего размера следует проткнуть, завернуть в пергаментную бумагу и запекать в микроволновке около 5 минут, в то время как варить ее пришлось бы около 50 минут.Часы, потраченные на кухне, складываются из многих мелких дел, которые только на первый взгляд кажутся простыми. Например, мы привыкли чистить головку чеснока по зубчику, даже если она нужна целиком. В такой ситуации гораздо эффективнее разрезать головку чеснока пополам, положить срезом на стол и постучать плоскостью ножа сверху — зубчики выпадут. Чтобы облегчить процесс и зубчики выпали без проблем, сначала рекомендуется удалить область корня.Можно готовить омлет или болтунью ежедневно и совершать одну и ту же ошибку — солить блюдо в начале приготовления. Из-за этого структура яиц разрушается и они становятся водянистыми. Лучше посолить блюдо почти в конце, как советует знаменитый повар Гордон Рамзи. Он считает, что это самая важная часть приготовления лучшей яичницы-болтуньи.Свежий воздушный батон выглядит аппетитно, но это не всегда верный критерий для его выбора. Например, для приготовления французских гренок желательно использовать черствый и сухой хлеб — тогда он впитает больше яичной смеси и сохранит форму. Если хлеб слишком свежий, его можно предварительно подсушить в духовке, и тогда влажная сердцевина не будет выпадать.Хотя добавление соли в кофе — распространенная традиция во многих странах, может показаться, что это скорее экзотическое излишество. Тем не менее такая специя не только добавляет новых вкусовых качеств напитку, но и может спасти кофе, если он оказался слишком горьким.В 2009 году эксперт в области пищевой науки Элтон Браун предложил добавить соль в кофе в эпизоде ​​своего кулинарного шоу Good Eats. Он сказал, что соль нейтрализует горечь лучше, чем сахар, а также сглаживает нежелательные привкусы воды. Согласно этому приему, на каждую чашку воды и 2 чайные ложки молотого кофе нужно добавить половину чайной ложки соли.