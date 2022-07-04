Блицкриг: самые короткие войны в истории

На фоне Семилетней, Тридцатилетней и даже Столетней войн, все прочие мировые противостояния кажутся весьма незначительными. Однако многие молниеносные сражения повлияли на развитие современного мира в гораздо большей степени. Одним из первых приверженцев тактики блицкрига был Наполеон Бонапарт, которому в 1814 году понадобилось меньше недели, чтобы разбить армию фельдмаршала Блюхера. Серия битв, начавшаяся 12 февраля вошла в историю как «Шестидневная война». Мы подготовили небольшой обзор этой и других самых быстротечных военных кампаний в истории.









Шестидневная война

Фолклендская война

Вторая Балканская война

Китайско-вьетнамская война

Рождественская война