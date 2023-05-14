Почему американцы не строят заборов перед домами

Наверняка, каждый хотя бы раз обращал внимание на то, что в американском пригороде, в отличие от частных секторов в странах бывшего СССР, напрочь отсутствуют заборы. Почему же американцы не ставят никакой ограды, или данный образ, созданный в сознании масс, на самом деле является очередным продуктом Голливуда?
Заборов действительно нет. /Фото: pinterest.co.uk.
Домик, лужайка, почтовый ящик, автомобиль рядом с гаражом и никакого забора между улицей с тротуаром и самой территорией дома. Что это: очередной пропагандистский образ «американской мечты», созданный Голливудом, или все-таки отражение объективной реальности жизни в пригороде США? Ведь каждый знает о том, что американцы крайне ревностно относятся к понятию частной собственности и частной жизни.
Они не нужны. /Фото: oir.mobi.
Заборы вокруг домов в частных секторах США действительно отсутствуют в подавляющем большинстве случаев. Во всяком случае вокруг дома со стороны улицы. Чаще всего ограда есть, но находится только вокруг той части участка, что спрятана от улицы домом. Причин у такого архитектурного решения в Америке несколько. Первая – это традиции. Дело в том, что в США весьма сильны христианские протестантские традиции, которые подразумевают жизнь в общинах, а отгораживаться от соседей в общинах – признак плохого тона. Современные люди такими категориями давно не мыслят, однако традиция за несколько столетий успела закрепиться на уровне чего-то само собой разумеющегося.
Внешний вид учреждают органы власти. /Фото: threader.app.
Вторая причина – это муниципальное и административное устройство. Решения о правилах внешнего вида пригородов принимаются на уровне отдельных муниципальных образований. Такие вещи, как стрижка газонов, цвет домов, правила установки ограждений – все это и многое другое решается местными органами власти на каждой отдельной муниципальной территории.
Заборы кое-где есть. /Фото: yandex.com.
Третья причина – финансовая. Установка забора, как это ни странно, удовольствие не из дешевых. А большинство американцев отлично умеет считать деньги и установка по сути бесполезного ограждения со стороны улицы в сознании большинства тамошних граждан не только плохой тон, но еще и абсолютно ненужное вливание денег.
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