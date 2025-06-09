11 стихотворных подсказок, как говорить правильно

Грамотная речь — важный показатель культуры. Но все тонкости русского языка запомнить очень непросто.



Публикуем несколько стихотворных шпаргалок с примерами, где чаще всего допускаются ошибки. Запоминаются моментально и навсегда избавляют от досадных ошибок.







Сразу две сказали одноврЕменно:

«Дорогой, похоже, я берЕменна!

Предпочтительно: одноврЕменно ***Не советую вАмНапиваться по средАм.Предпочтительно: по средАм***Мы не жулики , не вОры,Подписали договОры.Норма: договОры (не договорА)***Солнце. Жарко. ПривезИНам для окон жалюзИ.Норма: жалюзИ (не жАлюзи)***ЗвонИт звонарь,ЗвонЯт в звонок,Чтоб ты запомнить верно смог.Норма: звонИт (не звОнит)***Я тушил вагон товарный,Потому что я пожарный.Норма: пожарный***Носки короткие — слово длинное: носкОВ,Чулки длинные — слово короткое: чулок.Норма: носкОВ , чулок***Я занял у родителей денегИ не вернул, потому что бездельник.Весной друг байк мне одолжил,И я до лета не дожил.Норма: я занял, мне одолжили(в значении «дали взаймы»)***Согласно царскому указу,Боярам выбили по глазау . Норма: согласно чему (не согласно чего)***Одеть Надежду,Надеть одежду.Норма: одеть (кого-то), надеть (на себя)***Не налезли шорты?Долго ели тОрты!Норма: тОрты (не тортЫ)Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)