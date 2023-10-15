20 средневековых масок позора для дебоширов и сварливых жён

Маски позора часто делали в виде голов животных. Иногда маска могла рассказать, за что наказан человек, на которого её надели. Например, если маска была выполнена в виде головы осла, то сразу было видно, что женщина феноменально глупа, а если маска была с длинным носом, то что обвиняемая излишне любопытна.