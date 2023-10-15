20 средневековых масок позора для дебоширов и сварливых жён

Сегодня "подвиги" невоспитанных, нетрезвых и распущенных членов общества можно увидеть на Youtube или по телевизору. В средневековой Европе на таких героев надевали устрашающие железные маски. В нашем обзоре коллекция из 20 масок, в которых нарушители закона и общественного порядка вынуждены были ходить по улицам.
Маски позора - Branks или Schandmaske - металлические конструкции, которые надевались на голову провинившегося (а чаще провинившейся) и надёжно закреплялись. Такие маски использовались в 16 веке в Великобритании и Германии. Их первоначальное предназначение - наказание сварливых жен или женщин, которые любят поскандалить в общественных местах.
Иногда такая конструкция предполагала металлический кляп. Он ранил язык и губы из-за чего женщина не могла говорить. К некоторым маскам сверху крепили колокольчик, чтобы обладательница маски привлекала к себе больше внимания.
Маски позора часто делали в виде голов животных. Иногда маска могла рассказать, за что наказан человек, на которого её надели. Например, если маска была выполнена в виде головы осла, то сразу было видно, что женщина феноменально глупа, а если маска была с длинным носом, то что обвиняемая излишне любопытна.
Надевали такие маски и на мужчин и даже на детей. Так, мужчин, которых уличили в пьянстве, заставляли носить маску свиньи.
Но всё же основным предназначением позорных масок было запугивание женщин и постоянное напоминание им, что "Бог создал их исключительно для обслуживания нужд мужчин и рождения детей".
Обладатель такой маски был не только объектом злых насмешек. Часто людей с запятнанной репутацией забрасывали на улицах камнями. И некоторых и вовсе приковывали на городской площади, чтобы любой желающий мог излить на них свой гнев.
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