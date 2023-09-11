С нами не соскучишься!

8 364 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Traveller
    Где?150 латинских выр...
  • Traveller
    Это вИ таки о том вине, которое раздаёт толстопузый мужик в чёрном женском платье в религиозном вигваме?5 очень странных ...
  • Sema
    Несмотря на разнообразие спиртных напитков в Советском Союзе, да и в других странах, медицина предупреждает, что злоу...5 очень странных ...

7 правил чистоты на Востоке

7 правил чистоты на Востоке

Восток — дело тонкое. И иногда может показаться, что советы и правила жизни восточных людей людям другой культуры не подходят. Но это не так. Перед вами 7 простых правил чистоты с Востока, которые могут быть очень полезны и для каждого из нас.

«Чистота рук» — не брать лишнего. Не брать и чужого, ведь если деньги предназначались не вам, а вы добыли их обманом или хитростью, они станут причиной паразитов и проблем в вашем теле и в жизни. А также не забывать отдавать некоторую часть своего дохода тем, кто в нем нуждается.

«Чистота ушей» — не слушать людей напуганных, озлобленных, суетливых, а также — оградить свой слух от сквернословия, сплетен и пустых разговоров.

«Чистота глаз» — не загрязнять свое зрение завистью и вожделением того, что имеет ближний, не пачкать свои глаза наблюдением сцен насилия и жестокости. Держать свой взор только в чистоте, наблюдая совершенство мира и великолепие его красок.

«Чистота рта» — беречь свой рот от излишнего многословия и сквернословия. Помните, молчание — это золото.

«Чистота тела и одежды» — держать тело и одежду в чистоте. Поэтому внимательно относитесь к своему внешнему виду.

«Чистота мыслей» — убрать из головы негативные мысли и злые помыслы. Также это означает не проявлять к себе жалости. Зачем жалеть себя?! Не лучше ли просто подбодрить за светлые начинания?!

«Чистота души и сердца» — беречь и охранять свои душевные порывы и не игнорировать их. Ваша душа — это самое чистое и светлое, что у вас есть, поэтому не позволяйте себе игнорировать ее позывы. Если вы будете в жизни руководствоваться ее подсказками, то пройдете самый благоприятный для себя путь. Любите и не требуйте ничего взамен. Любовь уже сама по себе счастье.

с


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх