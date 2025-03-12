Твари без глаз и признания в убийствах. Что медработники слышат от умирающих пациентов?

Врачам и медсестрам, которым приходится иметь дело с неизлечимо больными и умирающими пациентами, доводится видеть на работе немало неприятных, а временами и шокирующих вещей, а временами и не только видеть.







Милый с виду старичок может шокировать медсестру неожиданным признанием в убийстве двадцатилетней давности, а кто-то в предсмертном бреду может ошарашить медиков рассказами о видениях ада, порожденных больным воображением умирающего мозга.

У них нет глаз

Это всего лишь убийство, дорогой

Увидимся в аду

Совпадение?

Я должен кому-то признаться

Дьявол уже здесь