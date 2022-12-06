Работа, от которой коленки трясутся: 7 экстремальных профессий

1. Саперы

Опасная работа, на которой не возможно в точности предусмотреть опасность. /Фото: img.depo.ua

2. Промышленные альпинисты

Работа, от которой захватывает дух. /Фото: i0.wp.com

3. Ответственная работа

Смена лампочки в одной из самых высоких вышек мира. /Фото: youtube.com

4. Нефтяники

Сложная работа, которая требует максимум концентрации и невероятных сил. /Фото: s.rfi.fr

5. Монтажники металлических конструкций небоскребов

Без этой работы не было бы высотных зданий. /Фото: youtube.com

6. Герпетолог

Особая работа, которая требует отсутствия определенных страхов. /Фото: prahaar.in

7. Ловля крабов

Интересная, но довольно опасная работа. /Фото: foodbay.com