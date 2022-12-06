Работа, от которой коленки трясутся: 7 экстремальных профессий

В каждой работе можно найти свои недостатки. Кого-то не устраивает график, придирчивый начальник, рутина, нудные или ленивые коллеги. Однако есть и такие профессии, где на постоянство или скуку жаловаться точно не приходится. Выходя на работу, можно каждый день чувствовать невероятный прилив сил, мотивации и с замиранием сердца выполнять задачи, на которые другие не решаются. Novate.ru предлагает погрузиться в захватывающую атмосферу необычных профессий и вдохновиться на новые свершения.
1. Саперы
Опасная работа, на которой не возможно в точности предусмотреть опасность. /Фото: img.depo.ua
Эта профессия предполагает наличие железных нервов и особой внимательности. Даже интуиция тут будет не лишней. Саперам приходится отслеживать каждый сантиметр земли, которую они трогают. Каждое неверное движение может стоить им жизни. Из всех, кто подрывается на мине в живых остается не более 1%. Предусмотреть опасность на 100% невозможно, поскольку опасность может скрываться где угодно и в каком угодно виде.
Интересная информация: Конечно, каждый сапер вооружен металлоискателем, однако современные взрывчатые изобретения иногда и вовсе не содержат металла. Найти такие опасные закладки крайне трудно.
2. Промышленные альпинисты
Работа, от которой захватывает дух. /Фото: i0.wp.com
Эта работу необходимо выполнять на высоте около 800 метров. Вот где можно в полной мере насладиться красотой заката и завораживающим передвижением облаков по небу. Однако есть и минусы: нужно натереть до зеркального блеска 142 тысячи квадратных метров окон в здании, которое расположено в Дубаях. Именно в таких условиях работают промышленные альпинисты, которые наводят красоту в одном из самых высоких зданий мира — небоскребе Бурдж-Халифа. Особое покрытие стекол до определенного момента не пропускает ультрафиолетовые лучи и отталкивает пыль, но и оно все равно пачкается.
3. Ответственная работа
Смена лампочки в одной из самых высоких вышек мира. /Фото: youtube.com
Не менее увлекательная работа у тех, кому приходится забираться на знаменитую аналоговую теле- и радиомачту в Северной Дакоте. Ее высота 600 метров, поэтому нужно иметь невероятную храбрость, чтобы подниматься на самую верхушку. Раз в несколько месяцев на вершине мачты необходимо менять лампочку, которая отвечает за передачу сигнала и предупреждения пилотов самолетов во избежание столкновения. Лампочку необходимо постоянно менять вручную, а подниматься на мачту по узкой вертикальной лестнице, используя всего два карабина. Без хорошей физической подготовки с такой задачей не справишься.
4. Нефтяники
Сложная работа, которая требует максимум концентрации и невероятных сил. /Фото: s.rfi.fr
При упоминании этой профессии в голове сразу рисуется образ хорошо одетых мужчин в дорогих автомобилях, которые обладают большим количеством денег. Однако это только одна сторона медали. Есть люди, которые зарабатывают на нефти целое состояние и даже ни разу не видели ее вживую, а есть те, кто добывают нефть в тяжелых рабочих условиях. Бурильщик нефтяных скважин долгое время живет вне дома, посещая различные уголки страны, чтобы там работать с легковоспламеняющимся веществом. Нефтяникам может быть обеспечена только базовая медицинская помощь, несмотря на то, что каждую минуту существует риск пожара и массовых жертв. Чтобы работать в этой профессии, нужно быть устойчивым к вибрациям, действию повышенных температур и повышенным физическим нагрузкам.
5. Монтажники металлических конструкций небоскребов
Без этой работы не было бы высотных зданий. /Фото: youtube.com
Даже самые высокие здания приходится строить человеческими руками. Это очень опасно и страшно, но избранная группа людей справляется с этим заданием превосходно. Поднимаясь на высоту в сотни метров многим даже просто стоять сложно, а тут приходится четко выполнять работу, поскольку от нее зависит целостность и безопасность целого здания. Сборка металлического каркаса здания даже в современно развитом строительстве считается самой сложной и опасной задачей постройки. Эффективное строительство во многом зависит от слаженности действий бригады и от того, насколько хорошо понимают друг друга ее участники, обычно это происходит буквально с полуслова.
6. Герпетолог
Особая работа, которая требует отсутствия определенных страхов. /Фото: prahaar.in
Добывание змеиного яда — это целое искусство. Герпетологу, который работает с этими опасными и страшными существами приходится фиксировать голову змеи и надавливать ее небом на специальную колбу для сбора яда. Выполнить эту задачу можно и по-другому: простимулировать выделение яда с помощью электрических импульсов. Вряд ли можно надеяться, что змее это понравится. А особо крупные виды змей специалистам приходится удерживать вдвоем или втроем, только чтобы обезопасить себя от ядовитого укуса.
7. Ловля крабов
Интересная, но довольно опасная работа. /Фото: foodbay.com
Со стороны может показаться, что эта профессия не такая опасная как остальные. Однако ловцам крабов часто приходится работать в довольно сложных погодных условиях. Они сталкиваются со штормами и ураганами. А оборудование для ловли смогут освоить не все: тут требуется сноровка, физическая сила и предельная внимательность. Двигаться приходится в неудобных костюмах, которые ограничивают подвижность.
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