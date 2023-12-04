Падало ли яблоко на голову Ньютона, и Другие факты из жизни ученого, в которые трудно поверить

Мало кто в мире не назовет имя Исаака Ньютона в контексте истории об упавшем на голову яблоке и открытого после этого закона тяготения. Этот ученый оставил след в науке еще множеством фундаментальных законов. Сегодня часто говорят о безумии, посетившем в итоге гениальную голову Ньютона, о массе странностей, сопровождавших его жизнь. Необычные истории приключались с ним с самого рождения, а некоторые факты и вовсе не вяжутся с образом известного на весь мир профессора.
Недоношенный сын фермера и карантинные открытия
К 23 годам Ньютон был авторитетным ученым. /Фото: interesnyefakty.org
Будущий великий ученый родился в семье простого фермера. Недоношенному и болезненному ребенку пророчили скорую смерть, по причине чего даже отложили церемонию крещения. Но Исаак не только чудом выкарабкался, а прожил долгую и плодотворную жизнь. На протяжении всего жизненного пути ученый утверждал, что его род ведёт свою историю от шотландских дворян. Но современными исследователями точно установлено, что поколения предков Ньютона - крестьяне. Современники Исаака вспоминали, что с детства мальчик предпочитал одиночество, практически не общаясь с другими детьми. Его любимыми занятиями были чтение и изготовление самодельных игрушек. Ещё совсем ребенком он сконструировал водяные часы. Устройство довольно точно отображало время, поэтому им пользовалась вся семья. Юный Ньютон очень хотел учиться в школе и все свободное время посвящал книгам.
В этом ему препятствовала собственная мать, считавшая, что сын должен вести хозяйство. При поступлении в 18 лет в Кембриджский университет Исаак уже был знаменит. А к 23 годам научный мир знал Ньютона, как гениального математика, совершившего ряд серьезных открытий. В этот период в Англии свирепствовала эпидемия чумы. В одной только столице хворь унесла жизни пятой части населения. Надолго уединившись на домашней ферме, Исаак не только уберегся от заразы, но и открыл в этот период массу законов. Самым значительным из популярных сегодня считается понятие гравитации. Правда, история с упавшим на голову ученому яблоком является мифом.
Ньютон сторонился женщин и никогда не был женат. Прожив долгих 84 года, он так и умер холостяком. Часть историков видят причину в его природной застенчивости. Исаак Ньютон был замкнутой личностью и, не взирая на высокие достижения, не демонстрировал достаточной уверенности в себе. Другие же биографы утверждают, что ученый просто родился человеком науки, не желая тратить свою жизнь на что-то еще. Умер Ньютон, вероятнее всего, от язвы желудка. Последние годы жизни он жаловался на соответствующие боли и соблюдал строгую диету.
Как ученый победил фальшивомонетчиков
Цветами радуги мы тоже обязаны Исааку Ньютону. /Фото: wonderfulnature.ru
На исходе 17 века денежная единица Англии была представлена серебряными монетами - гроутами. Их производили вручную при помощи штампа - специальной формы. Такой способ изготовления приводил к конечному продукту разной формы, так что монеты вполне могли быть друг на друга непохожими. Такую особенность активно использовали фальшивомонетчики, откалывающие от монет мелкие кусочки и отливавшие из них новые гроуты с заниженным содержанием серебра. По статистике того периода поддельным оказался каждый десятый гроут в стране, а настоящие, обрезанные, весили чуть ли не вполовину меньше положенного. Тогда решено было ввести машинную штамповку. Монеты теперь выпускались правильной формы, а по наружной кайме наносилась надпись. Обрезать или подпилить образцы оказалось невозможным. Первые две партии новых гроутов исчезли, едва оказавшись за Монетным двором. Чем больше чеканили новых монет, тем больше подделок появлялось в стране. Выпущенные же по новым стандартам гроуты продолжали бесследно исчезать.
Тогда канцлер казначейства понял, что необходимо в кратчайшие сроки изымать из оборота старые гроуты, заменяя их новыми. Но физически это казалось невозможным. Решили обратиться к гению-новатору Исааку Ньютону, являвшемуся тогда профессором Кембриджского университета. Физик без особых раздумий принял предложение и тут же был утвержден смотрителем Монетного двора. Непосильной задачей была поставлена цель наладить выпуск 30 тысяч монет в неделю. После того, как Ньютон открыл новый плавильный цех, закупил особые прокатные станки и прессы, Монетный двор стал выпускать 100 тысяч футов еженедельно. Вскоре перечеканили большую часть гроутов и спустя год проект успешно завершился.
Ньютон-детектив
Ньютон помог Лондону побороть фальшивомонетчиков.
В обязанности смотрителя Монетного двора входил контроль соблюдения валютного законодательства на территории Лондона. Туда же относилась и практическая борьба с подделкой денег. Ньютону фактически пришлось участвовать в расследовании преступлений. Полиции на тот момент еще не существовало, и для борьбы с фальшивомонетчиками Исаак Ньютон сформировал собственную секретную службу.
В 1697 году сеть тайных агентов и скрытых осведомителей превратили гениального физика в эффективнейшего следователя, каких Лондон когда-либо видел. Выдававшие себя за громил и воров агенты проникали в преступные банды, промышлявшие порчей денег. Целью частной организации была ликвидация подпольных фальшивомонетчиков через тюрьму и даже виселицу. При необходимости к делу подключался и лично Ньютон. Интересная была картина, когда профессор Кембриджского университета появлялся в грязных пабах, где встречался с осведомителями, или в тюрьмах, где вёл допросы арестованных его людьми преступников. Вербовку новых агентов ученый тоже часто проводил лично. Служба влетела Ньютону в копеечку, и за 3 года работы он потратил на организацию процесса средний годовой заработок. Но и результат радовал: более сотни фальшивомонетчиков пошли под суд, а в Англии существенно поубавилось поддельных денег.
В декабре 1696-го агенты Ньютона выследили и арестовали двух крупных преступников Томаса Уайта и Питера Кука. Оба подпадали под виселицу, поэтому в надежде на спасение сдавали подельников пачками. После ряда проведенных мероприятий перед судом предстал король фальшивомонетчиков Чалонер, за голову которого казначейство обещало 50 футов. К слову, на эту сумму можно было год относительно неплохо прожить среднестатистической семье. По историческим подсчётам за время своей преступной деятельности Чалонер «выпустил» 30.000 фальшивых монет, что в современной интерпретации равняется 4 миллионам футов.
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