С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 471 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • F I
    природаКто из звезд осно...
  • Traveller
    Если бы вы нюхали кимчи, то не удивлялись бы отдельной торбе для этой полусгнившей смеси.Бытовые привычки ...
  • Дмитрий Гурин
    Почему же? Майки есть, хотя и несколько другого фасона. Больше похожи на футболки-безрукавки или на майки с довольно ...Почему мужчины в ...

Бытовые хитрости, мимо которых не пройдёт опытная хозяйка

Иногда бытовые задачи настолько сильно поглощают, что не остается времени на себя. По будням – работа, по выходным – стирка, уборка, глажка…И так по кругу. Увы, совсем убрать быт из своей жизни мы не можем, однако в наших силах сделать его проще.
Делимся хитростями опытных хозяек, которые можно протестировать сразу после прочтения статьи (спойлер: вы будете в восторге).



Бытовые хитрости, мимо которых не пройдет опытная хозяйка

Хитрость 1: Вентилятор из бутылки


Бытовые хитрости, мимо которых не пройдет опытная хозяйка
Поставьте бутылку перед вентилятором

Несмотря на то, что пришла осень, это не значит, что жара так быстро отступится, поэтому не торопитесь убирать свои вентиляторы в кладовки. А чтобы он не просто гонял горячий воздух, а действительно справлялся со своей главной задачей, создайте «охлаждающий ветерок» с помощью обычной пластиковой бутылки.

Для этого возьмите три полуторалитровых бутылки, наполните их водой и уберите на пару часов в холодильник или на 20-30 минут в морозилку. Когда вода охладится, перелейте ее в пятилитровку и поставьте перед вентилятором так, чтобы холодный воздух направлялся в нужную сторону. В комнате сразу станет свежо и хорошо.

Хитрость 2: Чистящее средство из зубной пасты


Бытовые хитрости, мимо которых не пройдет опытная хозяйка
Зубной пастой можно почистить утюг и столовые приборы из серебра

Зубная паста является прекрасным чистящим средством не только, когда дело касается зубов – она способна привести в порядок множество вещей в доме. Например, если кружка покрылась некрасивым чайным или кофейным налетом, нужно выдавить пасту на губку для мытья посуды и тщательно пройтись по загрязненным участкам. Благодаря тому, что зубная паста содержит абразивные вещества, она быстро удалит налет, и кружка заблестит как новая.

Также паста поможет отполировать столовые приборы из серебра. Нанесите небольшое количество на изделие, распределите по всей поверхности и оставьте на 5-10 минут. По истечении времени отполируйте металл мягкой салфеткой из микрофибры, промойте приборы теплой водой и вытрите их насухо полотенцем.

И последний на сегодня лайфхак с пастой. Нанесите ее на грязную подошву выключенного холодного утюга и протрите поверхность чистой тряпкой. Затем налейте воду в специальный отсек, поставьте утюг на старое полотенце и включите режим пара. Через 5 минут отключите его, подождите, пока подошва остынет, и уберите тряпкой размякший нага и грязь.
Конечно, на постоянной основе использовать зубную пасту для решения бытовых вопросов – дорогое удовольствие, но если вам нужно экстренное чистящее средство, то почему бы и нет.

Хитрость 3: Пар для мытья сковороды


Бытовые хитрости, мимо которых не пройдет опытная хозяйка
Подождите, пока вода закипит.

Сковороды с антипригарным покрытием нежелательно мыть металлическим скребком. Но что делать, если на поверхности образовался стойкий нагар, который не получается убрать мягкой губкой? У нас есть отличное решение. Наполните сковороду водой, поставьте ее на плиту и доведите жидкость до кипения. По истечении двух минут слейте горячую воду и приступайте к чистке. Благодаря пару, загрязнения размягчатся, и вы сможете без проблем помыть сковороду даже мягкой поролоновой губкой, не переживая, что останутся царапины.

Хитрость 4: Отбеливатель из соды и лимонной кислоты


Бытовые хитрости, мимо которых не пройдет опытная хозяйка
Средство поможет вернуть носкам белизну.

Белые носки остаются белыми ровно до того момента, как вы их наденете. А дальше стоит лишь сделать пару шагов, как от первоначального «чистого» цвета не остается и следа. Самое обидное, что после стирки ситуация лучше не становится. Да, пятна исчезают, однако носки становятся серыми. К счастью, есть способ вернуть им белизну и избежать покупки очередной партии изделий.

Возьмите небольшую миску и смешайте в ней две столовых ложки соды и две столовых ложки лимонной кислоты (количество можно менять в зависимости от того, сколько нужно постирать грязных носков, главное – сохранять пропорции 1:1). Добавьте немного воды, чтобы получилась кашица, и нанесите смесь на изделия. Постирайте носки вручную, а затем прополощите в теплой чистой воде. Лимонная кислота устранит желтизну, а сода очистит ткань от серости и стойких загрязнений.

Хитрость 5: Посудомоечная машина для «стирки» губки


Бытовые хитрости, мимо которых не пройдет опытная хозяйка
Положите грязную губку в посудомойку

Все мы знаем, что губки для мытья посуды очень быстро накапливают микробы, вредные бактерии и пищевые остатки, поэтому их нужно менять хотя бы раз в неделю. Но что если вы только достали новую губку из упаковки и просто протерли стол от остатков теста? Выбрасывать ее не нужно, но отмыть от теста необходимо. Вряд ли с этой задачей справиться вода из-под крана даже в совокупности со средством для мытья посуды. А вот посудомоечная машина может.

Просто загрузите губку вместе с посудой и включите нужный режим. Она не только очистится от кусочков теста, но еще и продезинфицируется. Кстати, в посудомойке можно проводить дезинфекцию и тех губок, которыми вы используете уже неделю. Пар и высокая температура устранят бактерии, и вы сможете мыть посуду губкой еще некоторое время.

Хитрость 6: Освежитель для шкафа из корицы


Бытовые хитрости, мимо которых не пройдет опытная хозяйка
Можно использовать и корицу, и кофе

Часто бывает так, что вы открываете дверцу шкафа и понимаете, что оттуда доносится неприятный аромат. Это может быть из-за влажного белья или просто из-за того, что одежда долгое время лежала «без дела». Какой бы ни была истинная причина, запах нужно устранить и постараться сделать так, чтобы он больше не появлялся.

Для этого, во-первых, постирайте вещи, а во-вторых, положите на полку мешочек с корицей. Приятный аромат быстро распространится по шкафу и все его содержимое будет приятно пахнуть. Кстати, вместо корицы также можно использовать кофе – результат будет не менее впечатляющим.

Хитрость 7: Йод для определения качества сметаны


Бытовые хитрости, мимо которых не пройдет опытная хозяйка
Капните в сметану несколько капель йода.

Купить сметану плохого качества можно даже в проверенном магазине, от этого, увы, никто не застрахован. Если вы открыли баночку и вам что-то не понравилось (консистенция, запах, внешний вид), определите ее качество с помощью следующего лайфхака. Положите в блюдце ложку сметаны и капните пару капель йода. Если цвет не изменится, значит, ее смело можно употреблять в пищу. Если же сметана окрасилась в синий цвет, состав продукта очень далек от натурального состава и «напичкан» вредными добавками, вроде крахмала. Кстати, с помощью йода также можно проверять творог и некоторые другие кисломолочные продукты. Берите на заметку.

Вот такими полезными лайфхаками мы сегодня с вами поделились. Они действительно облегчают быт и позволяют сэкономить, поэтому советуем добавить их в свою копилку и пользоваться по мере надобности. Но это еще не все полезности на сегодня. Следующая партия бытовых хитростей вас ждет в статье.

Хитрость 8: Освежитель воздуха из лаврового листа


Бытовые хитрости, мимо которых не пройдет опытная хозяйка
Подожгите лавровый лист зажигалкой.

Обычно для того, чтобы нейтрализовать неприятные запахи в комнате, мы используем освежители воздуха. Однако их состав оставляет желать лучшего. Если не хотите дышать «химией», используйте народное средство, которое сможет не только устранить «амбре», но еще и продезинфицировать помещение. Мы говорим о лавровом листе. Положите несколько листов на плоское блюдо, подожгите их, а затем пройдитесь по квартире. Воздух станет чистым, а неприятные запахи исчезнут без следа.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Быт
хитрости

Картина дня

наверх