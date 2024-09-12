Бытовые хитрости, мимо которых не пройдёт опытная хозяйка

Иногда бытовые задачи настолько сильно поглощают, что не остается времени на себя. По будням – работа, по выходным – стирка, уборка, глажка…И так по кругу. Увы, совсем убрать быт из своей жизни мы не можем, однако в наших силах сделать его проще.

Делимся хитростями опытных хозяек, которые можно протестировать сразу после прочтения статьи (спойлер: вы будете в восторге).

Хитрость 1: Вентилятор из бутылки

Хитрость 2: Чистящее средство из зубной пасты

Хитрость 3: Пар для мытья сковороды

Хитрость 4: Отбеливатель из соды и лимонной кислоты

Хитрость 5: Посудомоечная машина для «стирки» губки

Хитрость 6: Освежитель для шкафа из корицы

Хитрость 7: Йод для определения качества сметаны

Хитрость 8: Освежитель воздуха из лаврового листа

Поставьте бутылку перед вентиляторомНесмотря на то, что пришла осень, это не значит, что жара так быстро отступится, поэтому не торопитесь убирать свои вентиляторы в кладовки. А чтобы он не просто гонял горячий воздух, а действительно справлялся со своей главной задачей, создайте «охлаждающий ветерок» с помощью обычной пластиковой бутылки.Для этого возьмите три полуторалитровых бутылки, наполните их водой и уберите на пару часов в холодильник или на 20-30 минут в морозилку. Когда вода охладится, перелейте ее в пятилитровку и поставьте перед вентилятором так, чтобы холодный воздух направлялся в нужную сторону. В комнате сразу станет свежо и хорошо.Зубной пастой можно почистить утюг и столовые приборы из серебраЗубная паста является прекрасным чистящим средством не только, когда дело касается зубов – она способна привести в порядок множество вещей в доме. Например, если кружка покрылась некрасивым чайным или кофейным налетом, нужно выдавить пасту на губку для мытья посуды и тщательно пройтись по загрязненным участкам. Благодаря тому, что зубная паста содержит абразивные вещества, она быстро удалит налет, и кружка заблестит как новая.Также паста поможет отполировать столовые приборы из серебра. Нанесите небольшое количество на изделие, распределите по всей поверхности и оставьте на 5-10 минут. По истечении времени отполируйте металл мягкой салфеткой из микрофибры, промойте приборы теплой водой и вытрите их насухо полотенцем.И последний на сегодня лайфхак с пастой. Нанесите ее на грязную подошву выключенного холодного утюга и протрите поверхность чистой тряпкой. Затем налейте воду в специальный отсек, поставьте утюг на старое полотенце и включите режим пара. Через 5 минут отключите его, подождите, пока подошва остынет, и уберите тряпкой размякший нага и грязь.Конечно, на постоянной основе использовать зубную пасту для решения бытовых вопросов – дорогое удовольствие, но если вам нужно экстренное чистящее средство, то почему бы и нет.Подождите, пока вода закипит.Сковороды с антипригарным покрытием нежелательно мыть металлическим скребком. Но что делать, если на поверхности образовался стойкий нагар, который не получается убрать мягкой губкой? У нас есть отличное решение. Наполните сковороду водой, поставьте ее на плиту и доведите жидкость до кипения. По истечении двух минут слейте горячую воду и приступайте к чистке. Благодаря пару, загрязнения размягчатся, и вы сможете без проблем помыть сковороду даже мягкой поролоновой губкой, не переживая, что останутся царапины.Средство поможет вернуть носкам белизну.Белые носки остаются белыми ровно до того момента, как вы их наденете. А дальше стоит лишь сделать пару шагов, как от первоначального «чистого» цвета не остается и следа. Самое обидное, что после стирки ситуация лучше не становится. Да, пятна исчезают, однако носки становятся серыми. К счастью, есть способ вернуть им белизну и избежать покупки очередной партии изделий.Возьмите небольшую миску и смешайте в ней две столовых ложки соды и две столовых ложки лимонной кислоты (количество можно менять в зависимости от того, сколько нужно постирать грязных носков, главное – сохранять пропорции 1:1). Добавьте немного воды, чтобы получилась кашица, и нанесите смесь на изделия. Постирайте носки вручную, а затем прополощите в теплой чистой воде. Лимонная кислота устранит желтизну, а сода очистит ткань от серости и стойких загрязнений.Положите грязную губку в посудомойкуВсе мы знаем, что губки для мытья посуды очень быстро накапливают микробы, вредные бактерии и пищевые остатки, поэтому их нужно менять хотя бы раз в неделю. Но что если вы только достали новую губку из упаковки и просто протерли стол от остатков теста? Выбрасывать ее не нужно, но отмыть от теста необходимо. Вряд ли с этой задачей справиться вода из-под крана даже в совокупности со средством для мытья посуды. А вот посудомоечная машина может.Просто загрузите губку вместе с посудой и включите нужный режим. Она не только очистится от кусочков теста, но еще и продезинфицируется. Кстати, в посудомойке можно проводить дезинфекцию и тех губок, которыми вы используете уже неделю. Пар и высокая температура устранят бактерии, и вы сможете мыть посуду губкой еще некоторое время.Можно использовать и корицу, и кофеЧасто бывает так, что вы открываете дверцу шкафа и понимаете, что оттуда доносится неприятный аромат. Это может быть из-за влажного белья или просто из-за того, что одежда долгое время лежала «без дела». Какой бы ни была истинная причина, запах нужно устранить и постараться сделать так, чтобы он больше не появлялся.Для этого, во-первых, постирайте вещи, а во-вторых, положите на полку мешочек с корицей. Приятный аромат быстро распространится по шкафу и все его содержимое будет приятно пахнуть. Кстати, вместо корицы также можно использовать кофе – результат будет не менее впечатляющим.Капните в сметану несколько капель йода.Купить сметану плохого качества можно даже в проверенном магазине, от этого, увы, никто не застрахован. Если вы открыли баночку и вам что-то не понравилось (консистенция, запах, внешний вид), определите ее качество с помощью следующего лайфхака. Положите в блюдце ложку сметаны и капните пару капель йода. Если цвет не изменится, значит, ее смело можно употреблять в пищу. Если же сметана окрасилась в синий цвет, состав продукта очень далек от натурального состава и «напичкан» вредными добавками, вроде крахмала. Кстати, с помощью йода также можно проверять творог и некоторые другие кисломолочные продукты. Берите на заметку.Вот такими полезными лайфхаками мы сегодня с вами поделились. Они действительно облегчают быт и позволяют сэкономить, поэтому советуем добавить их в свою копилку и пользоваться по мере надобности. Но это еще не все полезности на сегодня. Следующая партия бытовых хитростей вас ждет в статье.Подожгите лавровый лист зажигалкой.Обычно для того, чтобы нейтрализовать неприятные запахи в комнате, мы используем освежители воздуха. Однако их состав оставляет желать лучшего. Если не хотите дышать «химией», используйте народное средство, которое сможет не только устранить «амбре», но еще и продезинфицировать помещение. Мы говорим о лавровом листе. Положите несколько листов на плоское блюдо, подожгите их, а затем пройдитесь по квартире. Воздух станет чистым, а неприятные запахи исчезнут без следа.