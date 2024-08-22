25 малоизвестных фактов о фруктах со всего мира

Сладкие, освежающие, вкусные фрукты...

1. Яблоки, персики и малина

Семейство розовые.

2. Витамин С

Самые витаминные.

3. Кофейные зерна

Бобы или косточки?

4. Виноград

Взрывоопасный виноград.

5. Фрукт помидор

Самый популярный фрукт.

6. Грейпфрут

Осторожно, грейпфрут!

7. Огурец

Огурец тоже фрукт.

8. Цвет геолуреад

Что было в начале?

9. Сейшельский орех

Самые большие в мире фрукты.

10. Помология

Наука помология.

11. Семена подсолнечника и бутоны брокколи

Самые неожиданные фрукты.

12. Фрукты называют овощами

А откуда овощи?

13. Несладкие фрукты

Исключения из правил.

14. Помидор

Геном помидора.

15. Сополимеризация

Фруктовый салат на дереве.

16. Японский арбуз

Арбуз-куб.

17. 7000 сортов яблок

Сорта яблок.

18. Банан

Человек-банан.

19. Ананасы и бананы

Ягоды.

20. Ягода — это фрукт, из пестика одного цветка

Пестики-тычинки.

21. Фрукты продолжают созревать

Смерть фруктов.

22. Путерия сладковатая

Чудо-ягода.

23. Не все апельсины оранжевого цвета

Разноцветные апельсины.

24. Виноград, баклажан и огурец

Больше ягод.

25. Банан радиоактивен

Радиоактивные бананы.





Сладкие, освежающие, вкусные фрукты...

Фрукты, несомненно



Фрукты, несомненно , делают жизнь человека ярче и слаще. Как правило, они сладкие, освежающие, сочные и очень вкусные. Но при этом мало кто знает, что помидоры, огурцы и авокадо также являются фруктами. Но люди обычно не относят их к этой категории. В нашем обзоре 25 малоизвестных фактов о фруктах.

1. Яблоки, персики и малина

Семейство розовые.

2. Витамин С

Самые витаминные.

3. Кофейные зерна

Бобы или косточки?

4. Виноград

Взрывоопасный виноград.

5. Фрукт помидор

Самый популярный фрукт.

6. Грейпфрут

Осторожно, грейпфрут!

7. Огурец

Огурец тоже фрукт.

8. Цвет геолуреад

Что было в начале?

9. Сейшельский орех

Самые большие в мире фрукты.

10. Помология

Наука помология.

11. Семена подсолнечника и бутоны брокколи

Самые неожиданные фрукты.

12. Фрукты называют овощами

А откуда овощи?

13. Несладкие фрукты

Исключения из правил.

14. Помидор

Геном помидора.

15. Сополимеризация

Фруктовый салат на дереве.

16. Японский арбуз

Арбуз-куб.

17. 7000 сортов яблок

Сорта яблок.

18. Банан

Человек-банан.

19. Ананасы и бананы

Ягоды.

20. Ягода — это фрукт, из пестика одного цветка

Пестики-тычинки.

21. Фрукты продолжают созревать

Смерть фруктов.

22. Путерия сладковатая

Чудо-ягода.

23. Не все апельсины оранжевого цвета

Разноцветные апельсины.

24. Виноград, баклажан и огурец

Больше ягод.

25. Банан радиоактивен

Радиоактивные бананы.