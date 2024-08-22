25 малоизвестных фактов о фруктах со всего мира

Сладкие, освежающие, вкусные фрукты...
Фрукты, несомненно, делают жизнь человека ярче и слаще. Как правило, они сладкие, освежающие, сочные и очень вкусные. Но при этом мало кто знает, что помидоры, огурцы и авокадо также являются фруктами. Но люди обычно не относят их к этой категории. В нашем обзоре 25 малоизвестных фактов о фруктах.
1. Яблоки, персики и малина
Семейство розовые.
Яблоки, персики и малина относятся к семейству растений "розовые".
2. Витамин С
Самые витаминные.
Все привыкли считать, что в апельсинах содержится больше всего витамина С. На самом деле, его намного больше во многих других фруктах, включая гуаву, личи, киви, клубнику, ананасы и т.д.
3. Кофейные зерна
Бобы или косточки?
Кофейные зерна на самом деле не бобы. Это фруктовые косточки.
4. Виноград
Взрывоопасный виноград.
Виноград взрывается, если его положить в микроволновую печь.
5. Фрукт помидор
Самый популярный фрукт.
Помидор - самый популярный фрукт в мире.
6. Грейпфрут
Осторожно, грейпфрут!
Грейпфруты, как известно, могут привести к смерти при взаимодействии с некоторыми лекарствами.
7. Огурец
Огурец тоже фрукт.
Огурцы на самом деле являются фруктами.
8. Цвет геолуреад
Что было в начале?
Оранжевый цвет был назван в честь фруктов (апельсина, на английском - orange), а не наоборот. До этого подобный цвет назывался "геолуреад", что означает "желто-красный".
9. Сейшельский орех
Самые большие в мире фрукты.
На сейшельских пальмах растут самые большие в мире фрукты. Сейшельские орехи могут весить около 42 кг.
10. Помология
Наука помология.
Есть целая наука об изучении фруктов — помология.
11. Семена подсолнечника и бутоны брокколи
Самые неожиданные фрукты.
Таким образом, уже стало известно, что помидоры и огурцы являются фруктами, но это еще далеко не все. С научной точки зрения, бобы, авокадо, семена подсолнечника, листья салата и бутоны брокколи — тоже фрукты. В все потому, что фрукт является частью растения, которая развивается из цветка и содержит семена. Остальные части растения считаются овощами.
12. Фрукты называют овощами
А откуда овощи?
Так почему же так много фруктов называют овощами. Это происходит потому, что с точки зрения кулинарии фрукты — сладкие, а овощи — все остальное.
13. Несладкие фрукты
Исключения из правил.
Конечно, это правило не всегда верно. Иногда несладкие фрукты, такие как помидоры, считаются овощами, поскольку такая классификация является более практичной (и менее точной).
14. Помидор
Геном помидора.
У помидоров больше генов, чем у человека.
15. Сополимеризация
Фруктовый салат на дереве.
Есть деревья, которые называют "фруктовый салат". На них могут расти от 3 до 7 различных фруктов... на одном дереве. Это достигается с помощью привитой сополимеризации двух или более растений таким образом, что они растут и функционируют как одно растение.
16. Японский арбуз
Арбуз-куб.
Некоторые японские фермеры выращивают арбузы кубической формы для более удобного их хранения.
17. 7000 сортов яблок
Сорта яблок.
Во всем мире есть более 7000 различных сортов яблок.
18. Банан
Человек-банан.
ДНК каждого человека на 50% идентична ДНК... бананов.
19. Ананасы и бананы
Ягоды.
Ананасы и бананы на самом деле являются ягодами.
20. Ягода — это фрукт, из пестика одного цветка
Пестики-тычинки.
Среди большинства людей ягоды считаются чем-то маленьким, круглым и сочным. С научной точки зрения, ягоды — это фрукты, полученные из пестика одного цветка, в котором наружный слой стенки завязи развивается в съедобную, мясистую часть.
21. Фрукты продолжают созревать
Смерть фруктов.
Фрукты не умирают, когда их срывают. Они продолжают реагировать на внешние раздражители окружающей среды.
22. Путерия сладковатая
Чудо-ягода.
После употребления в пищу чудо-ягод (путерия сладковатая) любая кислая пища в течение нескольких часов будет казаться сладкой.
23. Не все апельсины оранжевого цвета
Разноцветные апельсины.
Не все апельсины оранжевого цвета. Если погода не достаточно холодная, хлорофилл в кожуре не разрушается и плод остается зеленым.
24. Виноград, баклажан и огурец
Больше ягод.
Мало кого волнует научное определение ягод. Но, чтобы удивить друзей, подойдет следующий факт: помимо бананов и ананасов, технически ягодами также являются виноград, баклажаны и огурцы.
25. Банан радиоактивен
Радиоактивные бананы.
Бананы немного радиоактивны.
Сладкие, освежающие, вкусные фрукты...
Фрукты, несомненно, делают жизнь человека ярче и слаще. Как правило, они сладкие, освежающие, сочные и очень вкусные. Но при этом мало кто знает, что помидоры, огурцы и авокадо также являются фруктами. Но люди обычно не относят их к этой категории. В нашем обзоре 25 малоизвестных фактов о фруктах.
1. Яблоки, персики и малина
Семейство розовые.
Яблоки, персики и малина относятся к семейству растений "розовые".
2. Витамин С
Самые витаминные.
Все привыкли считать, что в апельсинах содержится больше всего витамина С. На самом деле, его намного больше во многих других фруктах, включая гуаву, личи, киви, клубнику, ананасы и т.д.
3. Кофейные зерна
Бобы или косточки?
Кофейные зерна на самом деле не бобы. Это фруктовые косточки.
4. Виноград
Взрывоопасный виноград.
Виноград взрывается, если его положить в микроволновую печь.
5. Фрукт помидор
Самый популярный фрукт.
Помидор - самый популярный фрукт в мире.
6. Грейпфрут
Осторожно, грейпфрут!
Грейпфруты, как известно, могут привести к смерти при взаимодействии с некоторыми лекарствами.
7. Огурец
Огурец тоже фрукт.
Огурцы на самом деле являются фруктами.
8. Цвет геолуреад
Что было в начале?
Оранжевый цвет был назван в честь фруктов (апельсина, на английском - orange), а не наоборот. До этого подобный цвет назывался "геолуреад", что означает "желто-красный".
9. Сейшельский орех
Самые большие в мире фрукты.
На сейшельских пальмах растут самые большие в мире фрукты. Сейшельские орехи могут весить около 42 кг.
10. Помология
Наука помология.
Есть целая наука об изучении фруктов — помология.
11. Семена подсолнечника и бутоны брокколи
Самые неожиданные фрукты.
Таким образом, уже стало известно, что помидоры и огурцы являются фруктами, но это еще далеко не все. С научной точки зрения, бобы, авокадо, семена подсолнечника, листья салата и бутоны брокколи — тоже фрукты. В все потому, что фрукт является частью растения, которая развивается из цветка и содержит семена. Остальные части растения считаются овощами.
12. Фрукты называют овощами
А откуда овощи?
Так почему же так много фруктов называют овощами. Это происходит потому, что с точки зрения кулинарии фрукты — сладкие, а овощи — все остальное.
13. Несладкие фрукты
Исключения из правил.
Конечно, это правило не всегда верно. Иногда несладкие фрукты, такие как помидоры, считаются овощами, поскольку такая классификация является более практичной (и менее точной).
14. Помидор
Геном помидора.
У помидоров больше генов, чем у человека.
15. Сополимеризация
Фруктовый салат на дереве.
Есть деревья, которые называют "фруктовый салат". На них могут расти от 3 до 7 различных фруктов... на одном дереве. Это достигается с помощью привитой сополимеризации двух или более растений таким образом, что они растут и функционируют как одно растение.
16. Японский арбуз
Арбуз-куб.
Некоторые японские фермеры выращивают арбузы кубической формы для более удобного их хранения.
17. 7000 сортов яблок
Сорта яблок.
Во всем мире есть более 7000 различных сортов яблок.
18. Банан
Человек-банан.
ДНК каждого человека на 50% идентична ДНК... бананов.
19. Ананасы и бананы
Ягоды.
Ананасы и бананы на самом деле являются ягодами.
20. Ягода — это фрукт, из пестика одного цветка
Пестики-тычинки.
Среди большинства людей ягоды считаются чем-то маленьким, круглым и сочным. С научной точки зрения, ягоды — это фрукты, полученные из пестика одного цветка, в котором наружный слой стенки завязи развивается в съедобную, мясистую часть.
21. Фрукты продолжают созревать
Смерть фруктов.
Фрукты не умирают, когда их срывают. Они продолжают реагировать на внешние раздражители окружающей среды.
22. Путерия сладковатая
Чудо-ягода.
После употребления в пищу чудо-ягод (путерия сладковатая) любая кислая пища в течение нескольких часов будет казаться сладкой.
23. Не все апельсины оранжевого цвета
Разноцветные апельсины.
Не все апельсины оранжевого цвета. Если погода не достаточно холодная, хлорофилл в кожуре не разрушается и плод остается зеленым.
24. Виноград, баклажан и огурец
Больше ягод.
Мало кого волнует научное определение ягод. Но, чтобы удивить друзей, подойдет следующий факт: помимо бананов и ананасов, технически ягодами также являются виноград, баклажаны и огурцы.
25. Банан радиоактивен
Радиоактивные бананы.
Бананы немного радиоактивны.
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