20 лучших алкогольных коктейлей для ярких новогодних вечеринок

Те, кто готовится провести праздники шумно, весело и вкусно, наверняка задумывались о том, чтобы угостить друзей каким-нибудь классическим, или необычным коктейлем. А чтобы ничего не перепутать, смешивая напитки стоит обратить внимание на красочные проиллюстрированные рецепты из нашего обзора.
1. Белый русский
2. Отвертка
3. Александр
4. Кровавая Мэри
5. Дайкири
6. Джин-тоник
7. Харви Уоллбенгер
8. Айс Пик
9. Напиток Джо
10. Джон Коллинз
11. Лонг-Айленд айс ти
12. Маргарита
13. Мятный джулеп
14. Пина колада
15. Пусс-кафе
16. Ром кола
17. Текила-санрайз
18. Гимлет
19. Звезды и полосы
20. Зомби
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