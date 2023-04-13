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20 лучших алкогольных коктейлей для ярких новогодних вечеринок

Те, кто готовится провести праздники шумно, весело и вкусно, наверняка задумывались о том, чтобы угостить друзей каким-нибудь классическим, или необычным коктейлем. А чтобы ничего не перепутать, смешивая напитки стоит обратить внимание на красочные проиллюстрированные рецепты из нашего обзора.

20 лучших алкогольных коктейлей для ярких новогодних вечеринок

1. Белый русский


20 лучших алкогольных коктейлей для ярких новогодних вечеринок

2. Отвертка


20 лучших алкогольных коктейлей для ярких новогодних вечеринок

3. Александр


20 лучших алкогольных коктейлей для ярких новогодних вечеринок

4. Кровавая Мэри


20 лучших алкогольных коктейлей для ярких новогодних вечеринок

5. Дайкири


20 лучших алкогольных коктейлей для ярких новогодних вечеринок

6. Джин-тоник


20 лучших алкогольных коктейлей для ярких новогодних вечеринок

7. Харви Уоллбенгер


20 лучших алкогольных коктейлей для ярких новогодних вечеринок

8. Айс Пик


20 лучших алкогольных коктейлей для ярких новогодних вечеринок

9. Напиток Джо


20 лучших алкогольных коктейлей для ярких новогодних вечеринок

10. Джон Коллинз


20 лучших алкогольных коктейлей для ярких новогодних вечеринок

11. Лонг-Айленд айс ти


20 лучших алкогольных коктейлей для ярких новогодних вечеринок

12. Маргарита


20 лучших алкогольных коктейлей для ярких новогодних вечеринок

13. Мятный джулеп


20 лучших алкогольных коктейлей для ярких новогодних вечеринок

14. Пина колада


20 лучших алкогольных коктейлей для ярких новогодних вечеринок

15. Пусс-кафе


20 лучших алкогольных коктейлей для ярких новогодних вечеринок

16. Ром кола


20 лучших алкогольных коктейлей для ярких новогодних вечеринок

17. Текила-санрайз


20 лучших алкогольных коктейлей для ярких новогодних вечеринок

18. Гимлет


20 лучших алкогольных коктейлей для ярких новогодних вечеринок

19. Звезды и полосы


20 лучших алкогольных коктейлей для ярких новогодних вечеринок

20. Зомби


20 лучших алкогольных коктейлей для ярких новогодних вечеринок


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