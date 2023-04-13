20 лучших алкогольных коктейлей для ярких новогодних вечеринок

С нами не соскучишься!

Те, кто готовится провести праздники шумно, весело и вкусно, наверняка задумывались о том, чтобы угостить друзей каким-нибудь классическим, или необычным коктейлем. А чтобы ничего не перепутать, смешивая напитки стоит обратить внимание на красочные проиллюстрированные рецепты из нашего обзора.









1. Белый русский

2. Отвертка

3. Александр

4. Кровавая Мэри

5. Дайкири

6. Джин-тоник

7. Харви Уоллбенгер

8. Айс Пик

9. Напиток Джо

10. Джон Коллинз

11. Лонг-Айленд айс ти

12. Маргарита

13. Мятный джулеп

14. Пина колада

15. Пусс-кафе

16. Ром кола

17. Текила-санрайз

18. Гимлет

19. Звезды и полосы

20. Зомби

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