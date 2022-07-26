5 вкуснях для ЗОЖников

Люди делятся на два типа: на тех, кто любит сладкое, и тех, кто в этом не признается, а конфеты ест под подушкой. А есть еще и бедолаги, которые вынуждены бороться с лишними кило из-за этой любви.

Мы выяснили, какие из сладостей не добавят сантиметров на талии, и выбрали пять из них, которые ну прямо объедение!

Конфеты с изюмом, апельсиновой цедрой и медом

Ингредиенты:

1 стакан изюма

1 стакан грецких орехов

цедра 1 апельсина

2 ст. л. меда

зерна кунжута, кокосовая стружка или какао-порошок для панировки

Как готовим:

Измельчаем в блендере орехи. Высыпаем в глубокую тарелку или миску, в которой потом будет удобно смешивать все ингредиенты. Натираем цедру апельсина на мелкой терке.

Измельчаем изюм; не вынимая его из чаши, добавляем цедру и мед и перемешиваем до однородности. В миске вилкой смешиваем орехи с полученной массой. Мокрыми руками катаем конфетные шарики. Каждую конфетку после придания формы обваливаем в панировке. Отправляем в холодильник на 2–3 часа для застывания.

Совет: Грецкие орехи приобретут более насыщенный и яркий вкус, если их предварительно подсушить на сковороде до румяности.

Фруктовый салат с йогуртом

Ингредиенты:

2 банана

1 большой апельсин

1 киви

1 хурма

2 яблока сладкого сорта

йогурт

1 ст. л. лимонного сока

л. лимонного сока листья мяты для украшения

Как готовим: Тщательно моем, сушим и очищаем от кожуры все фрукты, нарезаем одинакового размера кубиками. Перед смешиванием с другими ингредиентами яблоки сбрызгиваем лимонным соком. Укладываем фрукты разноцветными горками, сверху поливаем йогуртом и украшаем листочком мяты.

Совет: Чтобы сделать десерт праздничным, достаточно подать его в прозрачных креманках.

Козинаки в мультиварке

Ингредиенты:

200 г очищенных семечек

4 ст. л. меда

Как готовим: Подготавливаем форму для козинаков заранее. На плоскую тарелку укладываем пергамент и слегка смачиваем его холодной водой. Ставим режим «выпечка» на мультиварке и отправляем туда мед. Помешивая массу, ждем, когда она растопится полностью и начнется процесс «карамелизации».

Погружаем семечки в чашу, в течение 15 минут периодически помешиваем массу. Горячую смесь выкладываем на тарелку и разравниваем.

Пока смесь полностью не застыла, необходимо сделать надрезы, чтобы потом было легче ломать козинаки. Оставляем застывать на полчаса.

Совет: Козинаки получатся гораздо вкуснее, если семечки предварительно подсушить в сухой чаше мультиварки или на сковороде до румяности.

Миндально-яблочный рулет

Ингредиенты:

1 кг яблок

15 г желатина

3 яичных белка

5 яиц

225 мл воды

110 г меда для теста, 75 г — для начинки

140 г очищенного миндаля

Как готовим: Чистим яблоки от кожуры, нарезаем на небольшие куски, запекаем в микроволновке 5 минут. Заливаем желатин холодной водой и доводим до кипения, отставляем остывать до комнатной температуры. Печеные яблоки взбиваем в блендере, затем по очереди добавляем желатин, мед и 3 белка и доводим до образования воздушной массы. Для загустевания начинки ставим ее в холодильник минимум на час. При помощи кофемолки измельчаем очищенный миндаль в муку. Отделяем желтки от 5 яиц, взбиваем их с медом, к массе добавляем миндальную муку. Взбиваем отдельно белки с щепоткой соли.

Аккуратно смешиваем гоголь-моголь с остальной массой, тесто должно получиться воздушное. Разогреваем духовку до 190 градусов, разравниваем тесто на пергаменте и выпекаем 10–12 минут.

Достаем коржик, переворачиваем на полотенце, отделяем от бумаги. Распределяем загустевшую начинку по периметру, сворачиваем рулет и отправляем его в холодильник.

Совет: Чтобы легко очистить миндаль от кожуры, достаточно залить его кипятком на 10 минут, а затем остудить в холодной воде буквально минуту.

Шоколадный торт без муки, сахара и меда

Ингредиенты:

Для коржа:

4 ст. л. пудинга «Dr. Oetker»

6 яиц

4 ч. л. разрыхлителя

щепотка соли

сахарозаменитель

Для крема:

400–500 г мягкого обезжиренного творога

50 мл нежирного молока или йогурта

щепотка ванили

сахарозаменитель

Глазурь:

2 желтка

1 ч. л. обезжиренного какао

1 ст. л. сухого обезжиренного молока

1 ст. л. мягкого творожка

сахарозаменитель

Как готовим: Желтки отделяем от белков и тщательно смешиваем с остальными ингредиентами. Если сахарозаменитель в таблетках, то раздавливаем их между 2 ст. л. до образования порошка. Белки взбиваем отдельно с щепоткой соли до образования очень густой массы (чтобы ложка стояла).

Аккуратно вводим белки к основной массе, следя, чтобы они не опали. Выливаем в форму и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Проверяем готовность коржа деревянной палочкой. Охлажденный корж режем вдоль. Взбиваем все ингредиенты для крема, смазываем кремом середину торта. Смешиваем все ингредиенты для глазури, глазурью смазываем верхушку. Отправляем торт в холодильник для пропитки.

Совет: В этом рецепте вместо меда и сахара предложен сахарозаменитель. Отнеситесь тщательно к выбору этого ингредиента! Лучше остановить свой выбор на натуральном.