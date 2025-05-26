Почему у большинства машин мотор находится спереди, а не сзади

Долгие десятилетия потребовались, чтобы сформировать привычный современному человеку внешний вид автомобиля, и лишь в 1960-1970-х годах прошлого века, после долгих и многочисленных экспериментов, производители пришли к классической компоновке. Именно в то время большая часть компаний перешли на переднемоторную и переднеприводную компоновку, но зачем вообще это было делать?
Первый в мире переднемоторный
Первый в мире автомобиль./ Фото: autonews.ru
На первых автомобилях и некоторое время после их появления мотор устанавливался исключительно на задней оси. Движение на заднюю ось передавалось при помощи цепной передачи, и тогда эта конструкция казалась едва ли не самой оптимальной. Тем не менее автомобили постоянно развивались, а изобретатели придумывали что-нибудь новое в попытках их усовершенствовать. В 1880-х годах, когда все только и говорили, что о новомодных самоходных колясках, двигателями внутреннего сгорания заинтересовались предприниматели Эмиль Левассор и Луи-Рене Панар. Они даже связались с немецкой компанией Daimler, рассчитывая заняться производством их двигателей внутреннего сгорания, но владелец компании умер, а Левассор женился на его вдове, получив таким образом лицензию бесплатно. Вот с женитьбы всё и началось.
Panhard-Levassor./ Фото: habr.com
Рене Панар на заводе в Париже полностью погрузился в работу, благо теперь это можно было сделать без проблем, и в одном из своих экспериментов установил двухцилиндровый мотор с жидкостным охлаждением в передней части. Попутно внесли и другие изменения, фактически полностью переделав механику. И в 1894 году компания Panhard-Levassor сделала настоящую революцию, выпустив первый в мире серийный переднемоторный автомобиль с двигателем мощностью 3,5 лошадиные силы.
Переднемоторный Panhard-Levassor./ Фото: wikimedia.orgu
К большому сожалению, никаких комментариев по поводу переноса двигателя от самих создателей не сохранилось. Можно лишь предположить, что таким образом они хотели сделать конструкцию более удобной и безопасной. У первых самоходных колясок мотор ставили прямо под сиденьем и над задней осью, так было удобнее передавать крутящий момент к колёсам, а сам мотор не выбивался сильно за пределы коляски. Проблема же состояла в том, что из-за крена коляска легко могла перевернуться, поскольку центр тяжести находился очень высоко. По всей видимости, компания руководствовалась именно этими соображениями, поскольку поначалу двигатель перенесли и установили посредине, но такое расположение вряд ли можно было назвать удобным. Собрав несколько экспериментальных колясок, Рене Панар перенёс мотор ещё дальше, установив его в районе передней оси. Привод у Panhard-Levassor, кстати говоря, был задним.
Развитие и регрессия
Studebaker 1930 года./ Фото: conceptcarz.com
Впоследствии эту же компоновку использовали другие производители, и она стала фактически стандартной. На ней, к примеру, были построены все грандиозные автомобили 1930-х годов, которые сейчас считаются классикой. Красивые, длинноносые, с обтекаемыми и не очень формами и, конечно же, жутко дорогие. Впрочем, продлилась эпоха переднемоторных автомобилей недолго, фактически до второй половины 1940-х годов, а если точнее, то до окончания Второй мировой войны.
Заднемоторный FIAT 600./ Фото: dzen.ru
Половина Европы лежала в руинах, и людям нужно было решать насущные и жизненно важные вопросы, а не выбирать дорогие автомобили. Покупательская способность во многих странах резко упала, но это совершенно не значило, что машины никому не были нужны. Совсем наоборот, спрос на них был большой, ведь транспорт необходим всегда, вот только требовалось что-нибудь массовое, недорогое и, желательно, экономичное. Автопроизводители, находившиеся далеко не в лучшем финансовом состоянии, быстро разработали несколько современных, но бюджетных решений. В частности, это была заднеприводная компоновка. Двигатель переехал в багажник, но при этом от него до задней оси не нужно было тянуть механику, что значительно упрощало и удешевляло конструкцию.
Первый переднемоторный Volkswagen K70./ Фото: carscoops.com
Так продолжалось до 1960-х годов, когда неизбежное совершенствование автомобилей заставило производителей вернуть всё назад. Двигатель опять занял место под капотом, а ради ещё одного упрощения конструкции начался массовый переход на передний привод. Конечно, решение такое далось не очень просто, ведь компаниям фактически пришлось пересмотреть весь подход к конструированию автомобилей. Изменение компоновки тянуло за собой модернизацию всей остальной конструкции. Вот тогда окончательно сформировался облик современной машины, с которым знакомы даже те, кто никогда не сидел за рулём.
Передняя, задняя, средняя
Переднемоторная компоновка./ Фото: eurekar.co.uk
Разумеется, для перехода на переднемоторную компоновку были веские причины. С одной стороны, производители стремились улучшить свои автомобили и получить преимущества перед конкурентами, ну или хотя бы не отстать от них. Перемещение двигателя вперёд дало сразу несколько больших преимуществ. Первое из них – безопасность, о которой в то время как раз начали всерьёз задумываться. В случае столкновения тяжёлый мотор и прочная конструкция моторного отсека принимали на себя удар и защищали водителя с пассажирами. Второе – удобство для пассажиров. В переднемоторной компоновке двигатель выносится далеко вперёд, позволяя таким образом увеличить объём салона. Раньше мотор размещался сзади и при этом внутри колёсной базы, что отнимало у салона много места.
Каркас Audi r8./ Фото: cool-readers.ru
С переднемоторной компоновкой водители в качестве бонуса получили передний привод и несколько сопутствующих ему интересных плюшек. При этом улучшилась управляемость и стабильность на дороге, что в первую очередь дало о себе знать на мокрой трассе. К тому же у водителей появился багажник большого объёма, который в любой момент можно увеличить, сложив задние сиденья, если это позволяет конструкция машины и тип её кузова.
Заднемоторный Volkswagen ID.3./ Фото: wikipedia.org
Хоть производители и перешли на выпуск практически одних переднемоторных автомобилей, но заднемоторные никуда не делись. Заднемоторная компоновка (плюс задний привод) эволюционировала и стала более современной, и с ней сейчас выпускается немало электромобилей, например, Volkswagen ID.3.
Среднемоторный Alfa Romeo 4C Spider./ Фото: wikipedia.org
Правда, есть ещё и среднемоторная компоновка, но ею награждают полноприводные суперкары. При этом проще распределять крутящий момент, низкий центр тяжести делает машину более послушной и предсказуемой на трассе, а удобное расположение лучше подходит для создания аэродинамического кузова. Именно поэтому по такой схеме проектируют гоночные и спортивные автомобили.
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