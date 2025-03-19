Самые страшные существа славянской мифологии

Пантеон славян очень богат, и только недавно современный русский кинематограф начал осмысливать огромный пласт той культуры. Из сказок большинство из нас помнит основных представителей мифологического наследия предков — но кто знает, кем на самом деле была знакомая с детства баба-яга и кого олицетворял Тугарин Змей?

Соловей-разбойник

Лихо одноглазое

Змей Горыныч

Чудо-юдо

Идолище Поганое

Баба-яга

Тугарин Змей