Натуральное средство, которое поможет отпугнуть насекомых

Непременно опробуйте полезный трюк ниже! Он поможет вам отпугнуть насекомых. Комары, мухи, моль, пауки, муравьи, клещи и другие непрошеные гости быстро покинут квартиру или дачу! Такая простая хитрость-находка пригодится каждому.







Натуральный репеллент насекомых

Хитрость с фольгой

В миску насыпьте 2 ст. л. кофейной гущи. Отлично подойдёт любой спитой кофе. Следующий важный компонент — гвоздика. Измельчите 2 ч. л. в кофемолке до порошка. Также можно растереть гвоздику в ступке.Последний ингредиент отпугивающей смеси против насекомых — красный острый перец (порошок). Добавьте его всего 0,5 ч. л.Чтобы разложить репеллент по всем потаённым уголкам дома/дачи, возьмите фольгу. В центр добавьте 1 ст. л. смеси. Заверните фольгу в квадрат, плотно запечатайте края.Совет!Смесью можно посыпать муравейники на даче. Тогда насекомым придётся покинуть это место!Возьмите обычную зубочистку. Сделайте проколы в фольге с одной стороны (не сквозные!).Такой конвертик поместите в шкаф или под кровать. Также можно положить на подоконник, чтобы запах отпугивал мух и комаров. Натуральный репеллент избавит ваш дом от всех надоедливых насекомых легко и просто!