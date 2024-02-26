С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 430 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Натуральное средство, которое поможет отпугнуть насекомых

Непременно опробуйте полезный трюк ниже! Он поможет вам отпугнуть насекомых. Комары, мухи, моль, пауки, муравьи, клещи и другие непрошеные гости быстро покинут квартиру или дачу! Такая простая хитрость-находка пригодится каждому.


Натуральный репеллент насекомых



В миску насыпьте 2 ст. л. кофейной гущи. Отлично подойдёт любой спитой кофе. Следующий важный компонент — гвоздика. Измельчите 2 ч. л. в кофемолке до порошка. Также можно растереть гвоздику в ступке.



Последний ингредиент отпугивающей смеси против насекомых — красный острый перец (порошок). Добавьте его всего 0,5 ч. л.


Хитрость с фольгой



Чтобы разложить репеллент по всем потаённым уголкам дома/дачи, возьмите фольгу. В центр добавьте 1 ст. л. смеси. Заверните фольгу в квадрат, плотно запечатайте края.

Совет!
Смесью можно посыпать муравейники на даче. Тогда насекомым придётся покинуть это место!



Возьмите обычную зубочистку. Сделайте проколы в фольге с одной стороны (не сквозные!).

Уточнение
Периодически ворошите конвертик. Смесь меняйте на новую каждые 2 месяца.



Такой конвертик поместите в шкаф или под кровать. Также можно положить на подоконник, чтобы запах отпугивал мух и комаров. Натуральный репеллент избавит ваш дом от всех надоедливых насекомых легко и просто!


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
средствоНасекомые

Картина дня

наверх