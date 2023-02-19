Не мужчина и не женщина: Что обнаружили учёные в анализе ДНК средневекового воина

Это захоронение археологи впервые обнаружили в Суонтака Веситорнинмяки, что в финском муниципалитете Хаттула. На протяжении нескольких десятков лет оно озадачивало экспертов. Некоторые считают, что это была женщина. Другие говорят, что здесь похоронен мужчина. Третьи утверждают, что здесь лежат останки мужчины и женщины. Возможно ли такое, что этот средневековый финский воин был небинарным? О чём говорится в последнем отчёте учёных и как это может перевернуть с ног на голову все представления о тех древних временах?
Запутанный случай
Так было раположено тело воина. / Фото: Вероника Пащенко / Университет Турку
Средневековое захоронение насчитывает 900 лет. Эту могилу археологи раскопали в 1968 году. Там были обнаружены брошки овальной формы, шерстяные ткани интересной расцветки. Подобные наряды и украшения обычно бывали у женщин. Также в могиле нашли кроличий мех, перья и мечи. Ювелирные изделия говорили о высоком статусе воина. Один меч лежал рядом с телом, возле руки покойника, а другой располагался у него в головах. Это указывает на то, что человек при жизни был воином.
Обнаруженное в могиле оружие. / Фото: Веливьерас / Wikimedia Commons
Сначала археологи утверждали, что женщина не могла быть похоронена с оружием. Эксперты склонялись к мысли о том, что захоронение содержит останки и мужчины, и женщины. Смесь артефактов и женской, и мужской принадлежности представляет собой весьма необычную символическую смесь для такого рода вещей.
Неужели небинарность существовала и тогда?
Карта Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии. Недатированная гравюра. / Фото: Беттманн / Wikimedia Commons
Команда археологов тщательно исследовала все человеческие останки и образцы почвы, чтобы сделать необходимые выводы. Эксперты выдвинули версию о том, что этот человек может быть идентифицирован как небинарный.
Почему специалисты так сочли? Анализ бедренной кости показал, что человек анатомически был мужчиной, но страдал синдромом Клайнфельтера. Что это такое? Синдром Клайнфельтера - это генетическая аномалия, которая встречается у мужчин. Это наличие дополнительной Х-хромосомы. Подобное отклонение приводит к снижению выработки тестостерона.
Эскиз обнаруженных фрагментов одежды и обуви. / Фото: bbc.com
При этом значительно уменьшается мышечная масса, количество волос на теле и лице, увеличивается грудь. Выраженность симптомов может варьироваться от человека к человеку. Обнаруженное тело, по словам учёных, нельзя однозначно причислить ни к мужскому, ни к женскому полу.
Воин не только выглядит небинарным сейчас. Вполне возможно, что эта идентичность была знакома средневековым финнам и принималась ими. Ведь если бы общество того времени считало этого человека ненормальным или неполноценным, то его бы не похоронили с такими почестями.
Кому попало воинские почести не воздавались. / Фото: newsadvance.com
Это ставит под сомнение сам факт того, что в древней Скандинавии правили исключительно мужчины. Экспертами неоднократно обнаруживались подобные свидетельства, которые касались шаманов и других духовных лиц. Они часто, к удивлению специалистов, оказывались женщинами.
Насколько эксперты уверены, что финский воин не принадлежал к одному полу?
Подобное предположение подкрепляется анализом генетических последовательностей. Чёткая диагностика наличия синдрома Клайнфельтера невозможна, так как для исследования не было большого количества материала. Весь исследовательский процесс был в большей степени новаторским. Количество научных изысканий и положительных отзывов научного сообщества показывает, что археологи скорее всего абсолютно правы в своих предположениях.
Это открытие станет началом новой эры в археологии. / Фото: ulyces.co
Исторические примеры
Некоторые учёные пошли в своих гипотезах намного дальше. В пример приводились различные исторические примеры «небинарных» культур и людей. От коренных американцев до хиджров древней Индии. Понятие пола стало размытым задолго до громких, привлекающих всеобщее внимание заголовков и войн в социальных сетях.
Например, Джемайма Уилкинсон. Она была колониальным проповедником 18-го века и одним из задокументированных случаев небинарности. Спорить о том, каким духом водима была Джемайма сегодня, наверное, бессмысленно. Многое дошло до наших дней в искажённом состоянии. У неё было множество последователей в Новой Англии, которые принимали или делали вид, что принимают благую весть, но избегали навешивания ярлыков. Дело, начатое более двух веков назад приносит плоды даже сейчас. Хорошо это или плохо - это судить не людям.
Джемайма Уилкинсон. / Фото: nuntiare.org
Так и со средневековым финским воином. То общество давным-давно рухнуло, а наследие будет жить.
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