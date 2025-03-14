10 страшных орудий пыток, которые существуют и сегодня

Белая пытка

Этот вид истязаний, который представляет собой форму эмоциональной и физической пытки, возможно, худший из всех. Вместо того, чтобы бить человека, пытать его током или запирать в ящик, узника истязают сенсорной депривацией и изоляцией. Жертву запирают в камеру без окон, где все окрашено в кремово-белый цвет. Его кормят белым рисом, который подают на белой пластиковой тарелке. Если возникает нужда сходить в туалет, то узник просовывает под дверь белый лист бумаги, чтобы предупредить охранников, которые, носят специальную обувь, разработанную, чтобы заглушить звук. Узнику запрещается разговаривать.Ибрагим Набави, иранский журналист, который прошел через такое истязание в тюрьме на родине, сказал, что худшим в белой пытке является то, что «ты уже никогда не будешь свободным» даже после освобождения.