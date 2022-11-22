Самые знаменитые «Маугли» и «Тарзаны» в истории: 6 загадочных и трагических историй «диких» детей

У всех подобных случаев есть лишь два возможных сценария: ребёнок случайно потерялся и оказался в лесу или же условия его жизни настолько ужасны, что среди животных гораздо лучше, чем с людьми. Истории этих детей совсем непохожи на сказки о Тарзане и Маугли. Они должны были драться с животными за еду, должны были научиться самостоятельно выживать в диком мире. Полные загадок и подлинного трагизма истории маленьких «дикарей», от мальчика, которого держали в качестве домашнего питомца при дворе короля Георга, до индейца, выращенного волками, далее в обзоре.
1. Иоанн Льежский
Одно из самых ранних англоязычных описаний одичавшего ребенка касается «Иоанна Льежского». Это был мальчик, который якобы провёл большую часть своей юности в бельгийских лесах в полном одиночестве.
Согласно рассказу сэра Кенелма Дигби от 1644 года, Джон впервые сбежал в лес в возрасте пяти лет, спасаясь от вражеских солдат во время религиозной войны. Но в то время как его семья и остальная часть его деревни вернулись в свои дома после того, как опасность миновала, молодой Джон был слишком напуган, чтобы выбраться из укрытия. Он отправился вглубь леса, где прожил шестнадцать лет, питаясь кореньями и лесными ягодами.
Кенелм Дигби.
Наконец, Джон вернулся в общество в возрасте двадцать одного года, когда его поймали при попытке украсть еду с местной фермы. К тому времени он совсем одичал. Мальчик был голым и заросшим волосами, он совершенно забыл человеческую речь. Самое удивительное, что годы, проведенные в лесу, привели к тому, что у него развилось просто собачье обоняние, позволяющее нюхать еду с большого расстояния. По словам Дигби, Джон в конце концов снова заговорил, но его обострённые чувства притупились, когда он вернулся в цивилизацию.
2. Дикий мальчик Питер
Дикий мальчик Питер.
Летом 1725 года голый немой мальчик-подросток был найден одиноко живущим в лесах северной Германии. Ребёнка привели к британскому королю Георгу I, который полюбил его и отправил ко двору. Мальчонку окрестили Питер и он стал шутом при королевском дворе в Лондоне. Его регулярно выставляли на вечеринках, чтобы развлечь королевских гостей. Дворяне были очарованы привычкой «Дикого Мальчика» метаться на четвереньках. Они смеялись над его пренебрежением к манерам за столом и его склонностью ковырять в карманах и пытаться целовать придворных дам.
Маленький дикарь развлекал королевских гостей при дворе.
Все попытки приобщить Питера к цивилизации не увенчались успехом - он так и не научился говорить и предпочитал спать на полу. В конце концов его отправили в деревню, где он и прожил до своей смерти в 1785 году. Было множество слухов и версий того, как ребёнок попал в такую ситуацию. Истинная история того, как он попал в лес и одичал, так и не была раскрыта. Некоторые исследователи утверждали, что от него, возможно, просто отказались родители. Мальчика бросили потому что он страдал синдромом Питта-Хопкинса. Это очень редкое неврологическое расстройство, характеризующееся неспособностью к обучению и неспособностью развивать речь.
Дикий Питер в зрелом возрасте.
3. Мари-Анжелика Мемми Ле Блан
В 1731 году французская деревня Сонги была ошеломлена, увидев дикую молодую женщину, вооруженную деревянной дубинкой. Эта «дикарка» была одета в шкуры животных. Девушке было от десяти до восемнадцати лет. Она была поразительно сильна для своего роста и возраста. Однажды она даже убила местную сторожевую собаку своей дубинкой.
Дикая девушка с дубинкой.
Когда жителям деревни наконец удалось выманить юную особу из-под защиты деревьев, они были поражены. Обнаружилось, что она говорила только при помощи анималистических возгласов и писка. Также девушка предпочитала есть сырое мясо, снимая шкуру и разгрызая тушу свежеубитого животного прямо на месте. Со временем девочка научилась говорить по-французски и стала более цивилизованной. Позже её крестили под именем Мари-Анжелика Мемми Ле Блан и отправили жить в монастырь. Дальнейшие подробности о её происхождении не появлялись до 1765 года. После Анжелика рассказала, что сбежала в лес после того, как её похитили и привезли в Европу в качестве рабыни. Многие современники Мемми ле Блан считали, что она изначально была эскимоской. Недавние же исследования показывают, что она, скорее всего, была из племени индейцев-мескваки, родившаяся на территории современного Висконсина.
Индейцы-мескваки (лисы).
4. Виктор из Аверона
Загадочная история «Виктора» началась в 1800 году, когда двенадцатилетний мальчик был найден блуждающим в лесу недалеко от Аверона, Франция. Дикий ребенок был голым и немым. Обилие шрамов на его теле, казалось, указывало на то, что он подвергался жестоким телесным наказаниям с самого раннего возраста. Он отказывался от того, чтобы его мыли или вообще прикасались к нему. Мальчик абсолютно игнорировал человеческий контакт и его часто одолевали агрессивные вспышки насилия. Годы изоляции также привели его к развитию замечательной формы чрезвычайной избирательности слуха. Мальчик мог не обращать внимания на звук выстрела из пистолета прямо позади него, но сразу же оживлялся от треска грецкого ореха, одного из его любимых блюд.
Виктор из Аверона.
Французские власти сочли ребёнка слабоумным, но консультант школы для глухих по имени Жан-Марк Гаспар Итар считал, что можно научить его языку. Итар несколько лет работал с мальчиком, которого назвал «Виктором». В конце концов его смогли заставить мыться, носить одежду и даже проявлять признаки сочувствия. Однако человеческая речь оказалась навсегда недоступной для мальчика. Итар без устали учил Виктора понимать основные устные вопросы и команды. Всё оказалось тщетно: он умер в возрасте сорока лет, так и не произнеся ни одного полного предложения.
5. Каспар Хаузер
Каспар Хаузер.
26 мая 1828 года в Нюрнберге, Германия, появился мальчик-подросток с, казалось бы, невероятной историей. Назвав себя «Каспаром Хаузером», юноша сказал, что последние тринадцать лет он провёл в маленькой комнате. Единственными его друзьями были несколько деревянных игрушек и таинственный человек, который появлялся каждый день, чтобы приносить ему еду и воду. При себе у юноши было две весьма загадочные записки. В них утверждалось, что он попал на попечение своего похитителя в раннем детстве. Мальчику никогда не разрешали выходить из дома, но теперь его отпускают, чтобы он сделал карьеру военного.
Жуткая история Хаузера мгновенно принесла ему известность по всей Европе. Многие удивлялись особенностям подкидыша - он якобы обладал замечательным ночным зрением, но очень часто впадал в настоящий ступор, когда сталкивался с новыми впечатлениями. Другие же подозревали, что его история могла быть обманом. Они утверждали, что мальчик слишком легко выучил язык и письмо, а его цвет лица не был достаточно бледным для человека, который провёл большую часть своей жизни в закрытом помещении.
Ситуация стала ещё более причудливой в 1833 году, когда Хаузер умер от загадочной, возможно, нанесённой самому себе ножевой раны. С тех пор были озвучены десятки самых диких теорий о его происхождении. Есть даже версии о том, что на самом деле он был особой королевских кровей, ставшей жертвой заговора. Заключение было организовано с целью помешать ему занять трон. Однако до сих пор неясно, был ли Каспар Хаузер настоящим «диким ребёнком» или просто искусным аферистом.
Памятник Каспару Хаузеру в старом центре города Ансбаха, Германия.
6. Дина Саничар
Этот мальчик известен как «Мальчик-волк». Дина Саничар был впервые обнаружен в 1867 году. Группа охотников заметила странное существо, спящее на полу пещеры в районе Буландшехр, Индия. Они приняли его за дикое животное.
Дина Саничар.
Когда мужчины наконец выкурили существо из укрытия, они были удивлены, обнаружив, что на самом деле это был мальчик лет шести. Ребёнок, похоже, жил в дикой местности большую часть своей жизни и якобы выжил, бегая на четвереньках со стаей волков. Охотники доставили мальчика в приют Sikandra Mission в Агре, где его приняли и назвали Диной Саничар. Следующие несколько лет миссионеры пытались реабилитировать «мальчика-волка», но годы в дикой природе взяли своё. Саничар так и не научился говорить вплоть до своей смерти в 1895 году. Он предпочитал грызть кости и есть сырое мясо животных, а не приготовленную пищу. Некоторые с тех пор предположили, что его история могла вдохновить Редьярда Киплинга на написание истории об одичавшем мальчике «Маугли» в его рассказах «Книга джунглей».
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