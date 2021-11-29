Почему у винных бутылок делается именно вогнутое дно

Каждый человек, который в своей жизни брал в руки винную бутылку, обращал внимание на то, что очень часто у нее вогнутое дно. Учитывая, что в нашем мире достаточно мало вещей делается просто так, встает закономерный вопрос: для чего бутылке с вином нужно именно такое дно? Попытаемся разобраться вместе.
Сегодня это просто традиция. |Фото: n-w.tv.
Сегодня вогнутое дно встречается далеко не на всех бутылках вина. Винодельни, что все еще выпускают продукт именно в такой таре, скорее делают это в качестве дани традициям. Однако в старину назначение у вогнутого дна было исключительно прикладное. Можно выделить две основные причины: борьба с осадком и транспортировка.
Осадок скапливается по бокам. |Фото: micccp.com.
Что касается первого пункта, то в старину в вине действительно было некоторое количество осадка. Само собой, покупатели винного продукта не очень-то хотели употреблять любимый напиток с чем-то, что лежит на дне. Осадок был достаточно хорошо заметен. Однако с вогнутым дном он собирался по краям бутылки и фактически не разносился по всему содержимому напитку. Это повышало вкусовые и эстетические качества вина. С появлением современных фильтров данная проблем исчезла.
Раньше таких контейнеров не было. ¦Фото: steaklovers.menu.
С транспортировкой все еще проще. Вогнутое дно было одним из инструментов фиксации бутылки во время перевозки. Пробка каждой следующей бутылки упиралась в дно предыдущей, что вместе с прокладкой из соломы предотвращало разбитие бутылок во время перевозки. С появлением современных контейнеров, впрочем, и такая проблема исчезла.
Такие бутылки было проще производитель. |Фото: micccp.com.
Наконец, на форму бутылки повлияло желание сэкономить. Дело в том, что в старину для большинства стеклодувов было бы достаточно сложно постоянно делать бутылки с идеально прямым дном. Вероятность брака изделия была слишком велика. Другое дело бутылки с вогнутым дном, делать такие было намного проще и быстрее.
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