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Идея для мастерской: как из обычной ручной ножовки сделать электроножовку

Идея для мастерской: как из обычной ручной ножовки сделать электроножовку

Идея для мастерской: как из обычной ручной ножовки сделать электроножовку

В сегодняшней статье поделимся идеей, как из обычной ручной ножовки сделать электрическую ножовку. В качестве привода можно использовать шуруповерт или дрель. 

Теоретически можно сделать электроножовку из ручной пилы по дереву. Но в данном случае автор решил использовать за основу ножовку по металлу. 

Идея для мастерской: как из обычной ручной ножовки сделать электроножовку

Впрочем, самодельную электроножовку можно использовать как для резки металлических заготовок, так и для распиловки заготовок из дерева. 

Идея для мастерской: как из обычной ручной ножовки сделать электроножовку

Идея для мастерской: как из обычной ручной ножовки сделать электроножовку

Для справки: своим личным опытом изготовления ручной электрической ножовки поделился с нами автор YouTube канала FACIL LH.

Необходимые материалы:

  • ручная ножовка по металлу;
  • аккумуляторный шуруповерт или электродрель;
  • квадратный стальной пруток;
  • пиломатериалы — доска или фанера;
  • пружины;
  • подшипник;
  • стальные шайбы.

Процесс изготовления электроножовки

Первым делом отрезаем два куска квадратного прутка. 

На конце двух заготовок делаем пропил (паз) под пильное полотно, затем высверливаем отверстие сбоку — для фиксатора. Квадратные прутки будут вставляться в раму ножовки. 

Идея для мастерской: как из обычной ручной ножовки сделать электроножовку

Но перед этим к торцу заготовок привариваем шайбы.

Потом надеваем на квадратные прутки пружины, и еще по одной шайбе. Вставляем прутки в раму ножовки. 

Идея для мастерской: как из обычной ручной ножовки сделать электроножовку

На следующем этапе из доски (или фанеры) вырезаем детали для корпуса самоделки, и крепим их к раме ручной ножовки по металлу.

 

Идея для мастерской: как из обычной ручной ножовки сделать электроножовку

Идея для мастерской: как из обычной ручной ножовки сделать электроножовку

Далее нам потребуется шуруповерт и самодельный эксцентрик, который можно изготовить из болта, шайб и подшипника. Зажимаем эксцентрик в патроне шуруповерта. 

Идея для мастерской: как из обычной ручной ножовки сделать электроножовку

Идея для мастерской: как из обычной ручной ножовки сделать электроножовку

Крепим шуруповерт к деревянному корпусу с помощью металлической скобы или иным способом. 

Идея для мастерской: как из обычной ручной ножовки сделать электроножовку

На этом процесс изготовления электропилы можно считать завершенным!

Идея для мастерской: как из обычной ручной ножовки сделать электроножовку

Видео по теме

Подробнее о том, как автор собрал ручную электрическую пилу из ножовки по металлу и шуруповерта, вы можете посмотреть на видео ниже. 

 

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