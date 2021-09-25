Идея для мастерской: как из обычной ручной ножовки сделать электроножовку

В сегодняшней статье поделимся идеей, как из обычной ручной ножовки сделать электрическую ножовку. В качестве привода можно использовать шуруповерт или дрель.
Теоретически можно сделать электроножовку из ручной пилы по дереву. Но в данном случае автор решил использовать за основу ножовку по металлу.
Впрочем, самодельную электроножовку можно использовать как для резки металлических заготовок, так и для распиловки заготовок из дерева.
Для справки: своим личным опытом изготовления ручной электрической ножовки поделился с нами автор YouTube канала FACIL LH.
Необходимые материалы:
- ручная ножовка по металлу;
- аккумуляторный шуруповерт или электродрель;
- квадратный стальной пруток;
- пиломатериалы — доска или фанера;
- пружины;
- подшипник;
- стальные шайбы.
Процесс изготовления электроножовки
Первым делом отрезаем два куска квадратного прутка.
На конце двух заготовок делаем пропил (паз) под пильное полотно, затем высверливаем отверстие сбоку — для фиксатора. Квадратные прутки будут вставляться в раму ножовки.
Но перед этим к торцу заготовок привариваем шайбы.
Потом надеваем на квадратные прутки пружины, и еще по одной шайбе. Вставляем прутки в раму ножовки.
На следующем этапе из доски (или фанеры) вырезаем детали для корпуса самоделки, и крепим их к раме ручной ножовки по металлу.
Далее нам потребуется шуруповерт и самодельный эксцентрик, который можно изготовить из болта, шайб и подшипника. Зажимаем эксцентрик в патроне шуруповерта.
Крепим шуруповерт к деревянному корпусу с помощью металлической скобы или иным способом.
На этом процесс изготовления электропилы можно считать завершенным!
Видео по теме
Подробнее о том, как автор собрал ручную электрическую пилу из ножовки по металлу и шуруповерта, вы можете посмотреть на видео ниже.
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