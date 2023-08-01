10 самых странных практик со всего мира, связанных со смертью

1. «Вино из трупа» на Борнео

Так готовят «Вино из трупа» на Борнео.

2. Сострадательный каннибализм в тропическом лесу Амазонки

Каннибалы племени Вари.

3. Браки кукол в Японии

Даже куклы вступают в брак. В Японии.

4. Воздушное погребение в Монголии

Воздушное погребение в Монголии.

5. Прижизненная социальная смерть в Японии

Японская муэнботока.

6. Беседы с мертвыми в Индии

Круче, чем спиритический сеанс.

7. Кусание мертвых и связывание живых среди Лодагаа в Западной Африке

Как это бывает в Западной Африке.

8. Усыновление призраков врагов во Вьетнаме

Страшные годы вьетнамской войны.

9. Добровольная смерть сибирских чукчей

Эти странные чукотские обычаи.

10. Детская смерть от потери души на Бали

Дети нередко становятся жертвами смертельных болезней.