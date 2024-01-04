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Чего мы не знали об автоавариях и авиакатастрофах

Крушения самолётов случаются крайне редко и всегда попадают во все мировые новости. И как бы ужасны они не были, шанс погибнуть в ДТП намного выше. В этой статье мы собрали самые удивительные и невероятные истории и факты об авариях разного рода:

Клинту Иствуду пришлось пережить авиакатастрофу в период службы в армии. Самолёт, в котором он летел, разбился над Тихим океаном. Он выжил, проплыв несколько миль до спасительного берега.

Чего мы не знали об автоавариях и авиакатастрофах

В 1973 году Стиви Уандер впал в кому в результате аварии. Врачи не могли его вывести из этого состояния. Тогда его друг стал напевать ему в ухо “Higher Ground” и Стиви начал постукивать пальцами, отбивая ритм.

Чего мы не знали об автоавариях и авиакатастрофах

Отец одного из угонщиков самолёта 11 сентября был против профессии пилота для сына, повторяя: «у меня только один сын, и я не хочу, чтобы он разбился».

Чего мы не знали об автоавариях и авиакатастрофах

В 1937 году во Флориде приёмник внезапно поймал радиопереговоры попавшей в аварию Амелии Эрхарт. Их услышала девушка по имени Бетти, и записала всё в блокнот. Теперь её записи хранятся в документе под названием «Блокнот Бетти».

Чего мы не знали об автоавариях и авиакатастрофах

1 сентября несколько истребителей без боезапаса взлетели по боевой тревоге. Пилоты должны были направить истребители в угнанный лайнер и катапультироваться в последний момент.

Чего мы не знали об автоавариях и авиакатастрофах

Член норвежской группы A-HA Магне Фурухольмен в пятилетнем возрасте потерял отца в авиакатастрофе. Его будущий товарищ по группе Мортен Харкет видел это крушение. Они встретились через 13 лет.

Чего мы не знали об автоавариях и авиакатастрофах

В 1948 году в Норвегии философ Бертран Рассел оказался среди выживших после падения внутреннего рейса. Все выжившие сидели на местах для курящих. По слухам, перед рейсом Бертран заявил: «Если нельзя будет курить, я помру».

Чего мы не знали об автоавариях и авиакатастрофах

Пилоты рейса Дельта 1141 перед взлётом были так заняты флиртом со стюардессами, что «уронили» самолёт и погубили 14 из 108 человек.

Чего мы не знали об автоавариях и авиакатастрофах

В 2010 году маленький самолёт Демократической Республики Конго разбился из-за крокодила. Один из пассажиров тайком пронёс на борт крокодила в надежде продать по прибытии. Крокодил сбежал и устроил панику в кабине пилота, отчего самолёт потерял баланс и упал.

Чего мы не знали об автоавариях и авиакатастрофах

Наиболее вероятное время автомобильной аварии — в выходной с 12 до 3 ночи.

Чего мы не знали об автоавариях и авиакатастрофах

Открывшийся в 1952 году Центр изучения автомобильных аварий и травматизма проводил краш-тесты с настоящими телами, а не с куклами.

Чего мы не знали об автоавариях и авиакатастрофах

В 1954 году Эрнест Хемингуэй выжил в авиакатастрофе… и ещё в одной на следующий день.

Чего мы не знали об автоавариях и авиакатастрофах

В 1996 году угонщики захватили рейс Ethiopian Airlines 961 из Найроби в Аддис-Абебу. Они велели пилоту лететь в Австралию, собираясь просить там убежища. Когда кончилось топливо, самолёт упал на воду. Хотя пилот снижался исключительно грамотно, многие пассажиры погибли просто потому, что надули спасательные жилеты раньше времени и не смогли выбраться из самолёта.

Чего мы не знали об автоавариях и авиакатастрофах

Журнал «Популярная механика» исследовал крушения всех коммерческих рейсов, начиная с 1971, и выяснил, что чем ближе к хвосту, тем больше шансы выжить. Среди пассажиров бизнес-класса выживших оказалось 49%, а на «галёрке» 69%.

Чего мы не знали об автоавариях и авиакатастрофах

Большинство автомобильных аварий происходят в радиусе пяти километров от дома водителя.

Чего мы не знали об автоавариях и авиакатастрофах

В 1977 году по пути на игру погибла в авиакатастрофе вся баскетбольная команда Университета Эвансвилла, кроме одного игрока. Последний член команды погиб двумя неделями позже — его сбил пьяный водитель.

Чего мы не знали об автоавариях и авиакатастрофах

Когда дирижабль Гиденбург превратился в горящий шар над Нью-Джерси, выжило почти две трети пассажиров.

Чего мы не знали об автоавариях и авиакатастрофах

В 1977 году в Миссисипи разбился самолёт с группой Lynyrd Skynyrd на борту. Выживший барабанщик Артимус Пайл в поисках помощи наткнулся на фермера, который принял Артимуса за нарушителя границ частной собственности и прострелил ему плечо.

Чего мы не знали об автоавариях и авиакатастрофах

Только после гибели знаменитого американского певца Бадди Холли в авиакатастрофе в 1959 году газеты перестали печатать список жертв до оповещения родственников.

Чего мы не знали об автоавариях и авиакатастрофах

После теракта 11 сентября появилось понятие «страх перед опасностью». Опасаясь возможной трагедии, человек начинает совершать более рискованные поступки.

Чего мы не знали об автоавариях и авиакатастрофах

После 11 сентября американцы старались избегать полётов, в результате чего возрос поток машин. Как следствие, увеличилось количество аварий со смертельным исходом. В течение года примерно 1500 человек сверх обычных цифр погибло в ДТП в попытке избежать авиакатастрофы.

Чего мы не знали об автоавариях и авиакатастрофах

Перед тем, как вышеупомянутый Бадди Холли погиб в авиакатастрофе, его товарищ Вэйлон Дженнингс пошутил: «я надеюсь, ваш допотопный самолёт разобьётся». Эта шутка преследовала его до конца жизни.

Чего мы не знали об автоавариях и авиакатастрофах

В современном мире почти треть всех подростковых смертей приходится на ДТП.

Чего мы не знали об автоавариях и авиакатастрофах

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