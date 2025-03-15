У кого из писателей была «шведская семья»

Мы уже знаем понятие «полиаморная семья» — та, которая состоит больше чем из двух человек (и нет, речь идет не о детях или дедушках и бабушках). Кажется, что это явление совсем новое, но на самом деле так называемые странные семьи существовали уже давно. Вы даже не догадываетесь, кто из известных людей жил втроем…







Сразу оговоримся, что термин «шведская семья» существует исключительно в русском языке и к реальной Швеции никакого отношения не имеет. Во всем остальном мире полиаморную семью обычно называют ménage à trois — в буквальном переводе «хозяйство на троих». Живя таким образом, в интимной близости друг с другом могут состоять как все участники, так и только некоторые из них.



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