6 знаменитых личностей прошлого, которые стали жертвами придворного этикета

Нормы этикета, которые доходили до абсурда. | Фото: cs6.livemaster.ru.
Раньше при любом королевском дворе поведение подданных и монарха строго регламентировалось. Соблюдение этикета должно было возвеличивать королевскую особу в глазах придворных и обычного народа. Но часто случалось так, что принятые нормы поведения и формальности буквально доходили до абсурда, принося при этом вред не только окружающим, но и самому монарху.
Тихо Браге
Датский астроном, астролог и алхимик Тихо Браге. | Фото: trv-science.ru.
Тихо Браге был авторитетным датским астрономом, астрологом и алхимиком. Причина его смерти до сих пор не дает исследователям покоя. Довольно популярна версия, связанная именно с абсурдностью норм придворного этикета.
Согласно легенде, Тихо Браге оказался за королевским столом. Он очень хотел в туалет, но, согласно придворному регламенту, подданным категорически запрещалось вставать во время трапезы. Ученому пришлось терпеть, хотя он уже был в преклонном возрасте. Считается, что Тихо Браге умер от разрыва мочевого пузыря.
Мария-Луиза Орлеанская
Мария-Луиза Орлеанская - королева-консорт Испании, жена короля Карла II. | Фото: pp.userapi.com.
В феврале 1689 года супруга испанского короля Карла II Мария-Луиза решила прокатиться на лошади. Она слыла отличной наездницей, поэтому выбрала для себя самого строптивого коня. Внезапно лошадь встала на дыбы, а потом понесла. Королеву выбросило из седла, но, к несчастью, ее нога застряла в стремени.
Самое абсурдное то, что это все произошло на глазах у короля, но он запретил кому-либо помогать Марии-Луизе, т. к. по этикету, прикасаться к королеве никто не имел права. Когда лошадь была уже достаточно далеко, двое придворных остановили ее и помогли Ее Величеству выбраться из стремени. Мужчины тут же скрылись, потому что испугались гнева короля. Ну а Марии-Луизе было суждено вскоре умереть.
Король Филипп III
Испанский король Филипп III. | Фото: artchive.ru.
Как уже было сказано, при испанском дворе нормы поведения были гипертрофированными. 22 ноября 1604 года король Филипп III присел погреться у камина, как внезапно пламя разгорелось слишком сильно. За закрытие заслонки отвечал специальный дворянин, но в тот момент его не было на месте.
Король запретил кому-либо из присутствующих помогать ему. Пока отыскали нужного дворянина, у Филиппа III обгорело лицо, но зато он сохранил свою честь.
Екатерина II
Российская императрица Екатерина II. | Фото: peterburg.center.
При российском императорском дворе тоже хватало запоминающихся событий, связанных с церемониалом. Так, однажды Екатерина II отрезала фрейлине Лопухиной клок волос за то, что та сделала прическу не по этикету. А другая придворная и вовсе была удалена из дворца, а потом и из столицы за то, что дерзко позволила себе сделать прическу с цветами гораздо более высокую, чем у императрицы.
Сама же Екатерина II составила «Эрмитажный этикет», в котором, помимо прочего, указывалось, что при рассмотрении фарфоровой статуэтки не следует ее затем складывать себе в карман.
Боярыня Олсуфьева
Ассамблеи при Петре I. | Фото: pic-se.ru.
При Петре I стали устраивать ассамблеи (собрания), на которые было позволено являться и женщинам тоже. После обсуждения дел начинался бал, который сопровождался настоящей попойкой. Отказаться от участия в ассамблеях не мог никто, а опоздавшим наливали «штрафную». Однажды на мероприятие опоздал боярин Олсуфьев с супругой, бывшей на последнем месяце беременности. Боярыня умоляла Петра I сжалиться над ней, но ей налили «штрафную» рюмку водки невообразимых размеров. Ночью у Олсуфьевой случился выкидыш. Мертвого ребенка заспиртовали и отправили в Кунсткамеру.
Мать китайского императора Пу И
Китайский император Пу И.| Фото: upload.wikimedia.org.
В 1908 году китайским императором был объявлен 2-летний Пу И. Сразу после этого дитя, ставшее священным, разделили с матерью Юлань. Теперь она не имела права прикасаться к нему, и ей даже нельзя было находиться с ним в одной комнате. Естественно, разлученный с матерью ребенок начал плакать. Соблюдая этикет, к ребенку приставили няньку. Но и она не могла успокоить малыша, разрывавшего от крика. Мать, обезумевшая от отчаяния, прямо в приемной зала в императорском дворце покончила с собой, выпив смертельную дозу опиума.
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