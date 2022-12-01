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Этим способом укореняются любые черенки

Укорените этим способом любые цветы! Всё очень просто, и главный секрет заключается в стимулировании черенков необходимыми препаратами.

Этим способом укореняются любые черенки

Нарежьте черенки петунии, просто проведя обрезку макушки.

Этим способом укореняются любые черенки

Подготовьте рыхлую почву для высаживания. Окунайте черенки в любой укоренитель (например, Корневин) и сразу высаживайте в грунт.

Этим способом укореняются любые черенки

Теперь приготовьте ускоритель корнеобразования. Сначала потребуется сделать маточный раствор: на 1 л воды растворите любое водорастворимое комплексное удобрение — столько, сколько потребовалось бы растворить в 10 л воды (чаще всего это 1 ст. л.). Помните, что это маточный раствор! Отдельно разведите Эпин — 1/3 колпачка (0,33 мл) в 300-400 мл воды + добавьте 20-30 мл маточного раствора. Взболтайте и опрыскайте черенки. Затем поместите контейнеры с черенками в пакеты и поставьте укореняться. После такого раствора черенки пустятся в рост и точно укоренятся!

Этим способом укореняются любые черенки

Подробнее о том, как укоренить черенки цветов, смотрите в видео ниже:



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