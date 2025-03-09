С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 527 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Русских
    Бред полнейший.12 продуктов, от ...
  • Ольга Есикова
    Писал тот, кто вообще не жил в те годы. Что касается крабов, за ними даже очередь выстраивалась, ливерная колбаса жар...12 продуктов, от ...
  • tsan tsan
    Только круглый дурак может назвать шуточные приметы дурацкими. Автору надо сходить к психиатру.Дурацкие приметы ...

Завтраки от супермоделей

Завтраки от супермоделей

Завтрак супермодели: чем питаются звезды мирового подиума


Кто из девушек не мечтал в детстве стать супермоделью? Конечно, их жизнь кажется сказкой: свет софитов, красивые наряды, миллионные гонорары, путешествия по всему миру… Что может быть лучше? Но так ли это легко? Ведь модель должна всегда держать себя в форме. Главное, правильно спланировать свой рацион питания и регулярно заниматься спортом. Сегодня мы в буквальном смысле заглянем в тарелки к супермоделям и узнаем, что они выбирают на завтрак, чтобы держать себя в такой прекрасной форме.

Жизель Бюндхен


Завтраки от супермоделей

Жизель Бюндхен предпочитает завтракать овощами

Жизель начинает свой день со стакана теплой воды с лимонным соком. Затем − оздоравливающий сок из ростков пшеницы или витаминный смузи из органических фруктов. После небольшого перерыва Жизель предпочитает полакомствовать овощами: листовая капуста, брокколи, лебеда, авокадо, свекла, сладкий картофель и помидоры черри.

Джиджи Хадид


Завтраки от супермоделей

Завтрак Джиджи Хадид не должен превышать 654 ккал

Джиджи Хадид – одна из самых красивых женщин современности. Она очень тщательно следит за своим рационом. Модель старается на завтрак употреблять 654 ккал. В свой рацион она включает молоко, хлеб и яйца. С такими ингредиентами завтрак может быть очень разнообразным. Главное правило – не превышать количество употребляемых калорий.

Карли Клосс


Завтраки от супермоделей

Карли Клосс предпочитает завтракать омлетом с овощами и острым соусом

Завтрак одной из самых худых супермоделей не должен превышать 528 ккал. В основном Карли выбирает омлет из белков со свежим шпинатом, помидорами и грибами, и обязательно добавляет много острого соуса. Он ускоряет пищеварительный процесс. Также супермодель иногда сдабривает весь завтрак соком красного апельсина для усиления витаминного эффекта.

Алессандра Амбросио


Завтраки от супермоделей

Алессандра Амбросио кушает все продукты, но в малом количестве

Алессандра Амбросио придерживается строгого режима питания. Девушка абсолютно уверена в том, что завтрак – самая главная трапеза всего предстоящего дня, потому что именно он дает организму жизненную энергию и превосходный заряд бодрости. Алессандра не ограничивает себя в выборе продуктов. На завтрак она предпочитает яйца с беконом и чашечку ароматного кофе с кексами.

Миранда Керр


Завтраки от супермоделей

Миранда Керр обожает фруктовые салаты

Одна из самых красивых «ангелов» предпочитает исключительно вегетарианские блюда. Миранда каждое утро перед едой выпивает стакан теплой воды с лимонным соком или яблочным уксусом и медом. После этого она предпочитает бутерброды с авокадо, фруктовые смузи. Также себе на завтрак Миранда готовит салат из ананаса, инжира, вишни, абрикосов, клубники, малины, клюквы, черники, чернослива, яблок или груш. Модель уверенна, что именно такая пища способна надолго продлить молодость и сохранить здоровье организма.

Адриана Лима


Завтраки от супермоделей

Адриана Лима отдает предпочтение овсяной каше с фруктами

В обычный день Адриана ест овсяную кашу с изюмом со стаканом молока или чашкой кофе. Иногда на смену приходят мюсли с йогуртом или медом. И только иногда, в поездках и на отдыхе, девушка позволяет себе расслабиться − тогда ее день начинается с круассанов, сыра, ветчины и фруктов.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
наверх