Беременные школьницы в СССР: Как доставалось «Лолитам» в советские времена

Воспитательные меры

Беременных школьниц стыдили учителя и ругали родители.

Родить или нет? Что чаще всего выбирали

Очень часто школьницы решали все же рожать. /Фото: avatars.mds.yandex.net

Что изменила перестройка и гласность

Во времена гласности школьники стали получать больше информации про интимные отношения.

Были, есть и будут

Ранние беременности были и будут всегда. /Фото: ilarge.lisimg.com