Странные учебные занятия и тренировки полицейских

Подготовка сотрудников полиции в некоторых странах сводится не только к изучению законодательства и обучению стрельбе и взаимодействию с преступниками. В некоторых департаментах полиции подошли к этому вопросу более неожиданно и необычно:
9. Полицейские Нью-Йорка изучают историю искусства
Нью-йоркские полицейские обычно не ходят в музеи, разве что только тогда, когда там произошло ограбление. Однако Эми Герман (Amy E. Herman), специалиста по зрительному восприятию, регулярно приглашают на работу в Департамент полиции Нью-Йорка, чтобы она научила полицейских изучать знаменитые картины, чтобы обучить их более критическому взгляду, что может быть очень полезным во время дежурства.
Мисс Герман показывает офицерам картины, такие как, например, «Хозяйка и служанка» Яна Вермеера, и просит объяснить, что на них происходит, используя только визуальные знаки. Её усилия были высоко оценены в качестве обучения офицеров нестандартному мышлению, а иногда учебные сеансы приводят и к удивительным выводам.
Например, одному офицеру показали картину Эль Греко «Очищение храма», на которой изображён Иисус, прогоняющий торговцев из храма, и спросили, что на ней происходит. Он ответил, что «этого парня в розовом» (Иисуса) нужно арестовать, потому что «он один является причиной всех этих неприятностей».
8. Канадские полицейские медитируют
Работа офицера полиции нередко бывает очень напряжённой, поэтому в Департаменте полиции города Миссиссога (Канада) было решено включить в программу тренировки и медитацию. Офицеры прослушали лекцию в местном буддийском храме, где их обучили погружению в медитативное состояние с повторением про себя звука «Ом».
Занятия медитацией для сотрудников правоохранительных органов становятся всё более распространёнными в США и Канаде, а в некоторых других департаментах полиции поощряют их практику.
7. Голландские полицейские обучают орлов сбивать дроны
Нидерландская полиция беспокоится по поводу незаконных дронов, летающих вокруг аэропортов и в других общественных местах, поэтому решила бороться с этой проблемой необычным способом.
В настоящее время она сотрудничает с компанией «Охрана сверху» («Guard from Above”), которая обучает орлов атаковать и разрушать небольшие модели, которые представляют собой помеху и возрастающую угрозу. Сейчас работа находится лишь на стадии тестирования, но до сих пор у птиц не было никаких проблем со сбиванием дронов и получением за героические усилия вознаграждения в виде кусочков мяса.
6. Полицейских в Коннектикуте учат обращаться с детьми-аутистами
Офицеры в городе Чешир (штат Коннектикут, США) учатся тому, как лучше всего обращаться с детьми с аутизмом. Согласно данным, половина детей с особыми потребностями в какой-то момент может погрузиться глубоко в себя и дезориентироваться из-за сирен и громких звуков. Занятия повышают осведомлённость офицеров по этой тематике, включая обучение способам приближаться к детям-аутистам так, чтобы они не пугались и не убегали.
5. Бразильский ритуал «Кровавые крылья» («Blood Wings”)
Эти бразильские полицейские с голым торсом только что завершили своё обучение и теперь получают свои значки — прямо на кожу, резким ударом, из-за чего крепление врезается прямо в тело.
Во время этого ритуала они кричат «caveira» («череп!»). Этот тип рубцевания своими корнями уходит в вооружённые силы США времён Второй мировой войны, но запрещён в большинстве стран мира.
4. Безумно жуткая подготовка китайской военизированной полиции
Если вы думаете, что американские копы круты, то взгляните на сотрудников военизированной полиции Китая во время тренировочных упражнений. Этих полицейских-военных учат воевать на земле и в море, в грязи, в снегу, а также выдерживать психологический стресс.
Фотография, которую вы видите выше — это публичная демонстрация их коллективной мощи.
3. В полицейской академии в штате Мэриленд проходят проверку на «тренажёре психоза»
Ролевой сеанс, на котором офицер в синей рубашке пытается правильно общаться с больным психозом
Чтобы лучше понимать менталитет больных людей, с которыми они могут столкнуться в своей работе, полицейские в Университете Тоусона (Towson University) в Балтиморе проходят специальное обучение.
Часть обучения включает в себя ношение имитирующего устройства под названием «Mindstorm», с помощью которого офицер переживает психотический эпизод, как бы находясь в мозгу больного. Аудио- и видеоустройство буквально бомбардируют офицера сообщениями и визуальными эффектами, которые может ощущать больной человек. Затем сотрудников просят отправиться на места и выполнять свои обязанности, слушая странные голоса у себя в наушниках.
2. Шотландские полицейские обучают американских полицейскому патрулированию без оружия
Шотландский офицер демонстрирует технику деэскалации в постановочном нападении с самурайским мечом.
Стрельба сотрудниками полиции по мирным гражданам стала слишком распространённой в США, и, похоже, полицейские хотят что-то с этим делать. Группа официальных лиц, в том числе начальство из Департаментов полиции Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, отправилась в Шотландию, чтобы познакомиться с полицейскими подразделениями, которые за последние десять лет стреляли всего в двух человек.
Всё потому, что шотландские полицейские обычно не носят с собой оружие — признание, которое просто потрясло директора Исследовательского форума руководителей полиции (Police Executive Research Forum, PERF), организовавшего эту поездку. Другими ошеломляющими концептами, включёнными в программу посещения, были «как разрешить конфликтную ситуацию» и «тактическое отступление».
1. Полицейские используют Kinect для тренировки
Kinect, может, и не связан с массовым рынком, но его возможности взаимодействия через позы тела, устные команды и показываемые объекты сделали его полезным для интерактивных учебных видео для полицейских.
Компания под названием MILO Range создала серию инсценировок, которые позволяют полицейским стрелять, перезаряжать оружие, а также применять перцовый баллончик и дубинки в отношении подозреваемых, используя устаревшую технологию.
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