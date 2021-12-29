Самые неудачные автомобили в истории

Автомобилестроение знает много курьезных случаев, когда из-за технических сложностей или неудачно спроектированного дизайна одна провальная модель ставила под прицел судьбу целой компании и репутацию многих людей. Рассмотрим четыре примера, которые подтверждают, что новаторство – не всегда хорошо.
Amphicar
В 1961 году немецкий гонщик Ханс Триппель задумал справиться с проблемой бесконечных пробок, опозданий и дорожного простоя. Он решил построить автомобиль, способный перемещаться по ручьям, озерам и прочим водоемам. Его творение получило название Amphicar (амфибия).
Несмотря на грандиозную задумку, проект оказался провальным. Дело в том, что добиться полной водонепроницаемости не удалось, а это ставило под угрозу жизнь пассажиров, решивших сократить путь через реку. Кроме того, на воде скорость движения Amphicar едва достигала 7 миль/час, что лишь немного быстрее, чем при перемещении на простой лодке. В свое время журнал Time назвал модель Amphicar «революционной утопией», которая совершенно неуместна для повседневности.
AMC Pacer Ami
Это попытка американского автопрома создать компактный двухдверный автомобиль, который в своем классе считался бы самой просторной моделью. Выпускался Pacer с 1975 по 1980 года и из-за своей необычной конструкции получил прозвище «Летающий аквариум». В этом автомобиле водительская дверь была меньше пассажирской, а под капотом располагался шестицилиндровый двигатель. Спад кризиса на нефтяном рынке и непрактичность конструкции привели к тому, что проект Pacer был снят с массового производства.
Ford Pinto
В 2004 году Forbes признала этот автомобиль худшей моделью всех времен. Pinto продавался с 1970 по 1980 год и до сих пор ассоциируется с понятием инженерной некомпетентности. В данном автомобиле все издержки на производство были сокращены до максимума (продавался по 2000 $), что делало его небезопасным для водителя и окружающих. Особое внимание привлекал топливный бак, расположенный в задней части модели. Если в эту точку кто-то врезался, то владелец Pinto мог взорваться.
Yugo GV
В 1984 году этот югославский автомобиль, относящийся к марке «Zastava», был впервые представлен общественности на одной из выставок в Лос-Анджелесе и выпускался до 2008 года. Невысокая стоимость (3990 $) оказалась его единственным преимуществом, по сравнению с прочими неустранимыми дефектами (частые взрывы двигателя, хрупкий интерьер, постоянные возгорания электрики и т.д.).
Чтобы делать продажи, менеджеры Yugo GV каждому новому пользователю обещали 10-летнее гарантийное обслуживание, при возникновении каких-либо проблем. Казус в том, что количество жалоб стало огромным, и руководству было выгодней снять модель с продажи, нежели вносить бесконечные корректировки.
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