Самые неудачные автомобили в истории

Автомобилестроение знает много курьезных случаев, когда из-за технических сложностей или неудачно спроектированного дизайна одна провальная модель ставила под прицел судьбу целой компании и репутацию многих людей. Рассмотрим четыре примера, которые подтверждают, что новаторство – не всегда хорошо.



Amphicar

AMC Pacer Ami

Yugo GV