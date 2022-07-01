Подкормка клубники для крупного урожая

Если в южных регионах нашей страны клубника созревает в конце мая — начале июня, то жители центральных и северных регионов наслаждаются вкусом любимой ягоды примерно на месяц позже.

Для того чтобы ягоды были еще более крупными и сладкими, важно не пропустить последнюю и очень важную подкормку клубники.







Преимуществом этой подкормки является то, что она органическая, поэтому ее можно смело использовать для удобрения кустиков уже со сформировавшимися ягодами.







Следует отметить, что последняя подкормка клубники должна содержать большое количество калия, который поможет сделать ягоды более крупными и сладкими. Отличным вариантом для подкормки клубники станет использование органического удобрения «Эликсир №1 для ягод». Эта подкормка содержит 3 части азота, 1 часть фосфора и 5 частей калия. Использовать удобрение с повышенным содержанием калия необходимо начиная с периода цветения и вплоть до сбора урожая.







«Эликсир №1» можно использовать как для полива, так и для опрыскивания кустиков. Удобрение берется из расчета 1 мл на 1 литр воды.

Более экономичный вариант — листовая обработка, которую следует проводить в вечернее время. Для наилучшего результата такую обработку следует проводить 1 раз в 3-4 недели.

Не упустите эту последнюю обработку клубники! Такому урожаю позавидуют все соседи.Подробно о последней обработке клубники смотрите в видео ниже: