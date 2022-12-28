Богатые официантки, восстанавливающиеся дома и другие голливудские мифы о бедности

А ещё есть представители элиты, которые просто не могут понять, о чём таком скулят все остальные.



Так почему же среднестатистический человек не имеет ни малейшего представления о том, какой образ жизни может ему позволить его работа? Как обычно, я виню в этом Голливуд. Потому что в мире кино и телевидения…





1. Даже крайняя нищета — это не так уж плохо







Кадр из х/ф «Элизиум»





2. Финансовые раны всегда лечатся







Кадр из х/ф «Проект X»











Кадр из х/ф «Бёрдмэн»





3. Вы можете жить комфортной жизнью, занимаясь низкооплачиваемой, неквалифицированной работой







Кадр из х/ф «Она»





4. Вы можете путешествовать всегда, когда сочтёте нужным







Pontiac Aztek. Кадр из сериала «Во все тяжкие»











Gran Torino. Кадр из х/ф «Большой Лебовски»





5. Ситуация никогда не бывает слишком плохой, и неважно, насколько вы безответственны







Кадр из м/ф «Закусочная Боба»



