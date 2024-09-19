Как вычислить сладкий арбу

Большинство людей при покупке арбуза выбирают его на удачу. Как следствие иногда тот попадается сладкий, а бывает и такой, что его приходиться выбрасывать. Узнав эти секреты, вы сможете выбирать только сладкие спелые арбузы.



1. Посмотрите на хвостик

2. Оцените полевое пятно

3. Надавите на кожуру

4. Постучите по кожуре

Если хвостик арбуза оторванный, и вместо него просматриваются рваные зеленые волокна, то это значит что тот был сорван недозревшим.Покупать его не стоит. Хвостик должен быть присохшим, коричневым.У несозревшего арбуза полевое пятно светлое. У спелого плода оно желтое. Бледное пятно только у рано сорванных арбузов, которые еще не успели достаточно созреть, чтобы стать сладкими.У созревшего арбуза кожура при сильном нажатии пальцем немного вминается. Если же она совсем твердая, то это зеленый плод.При постукивании пальцем по спелому арбузу можно услышать звонкий звук. Если тот глухой, то плод внутри еще не созревший. Это один из главных признаков, по которым можно отбраковать несладкие арбузы.Просто запомните это, и при выборе арбуза смотрите в первую очередь на хвостик, чтобы он был коричневым. Не берите плод со светлым не желтым полевым пятном, твердой кожурой, а также звучащим при постукивании глухим гулом. Постучите по нескольким арбузам, и вы сразу поймете разницу в звуке, и сможете определять какой из них звонкий, и соответственно более сладкий.