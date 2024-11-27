Как люди додумались до банковских чеков, боясь ограблений на улице

Несмотря на то, что без денег мы не можем представить свою жизнь, банкнот в кошельках людей становится всё меньше. Ведь безналичный расчёт карточками или платёжными приложениями в смартфонах завоёвывают мир благодаря своему удобству. Вот только мало кто знает, насколько давно люди стали искать варианты, какие образом можно сделать денежные операции более безопаными и при этом удобными, не считая постоянно купюры.
У безналичного расчёта долгая интересная история. /Фото: ixbt.com
Сегодня трудно это представить, но впервые концепция платежей без использования банкнот и монет была официально представлена ещё тогда, когда Наполеон Бонапарт даже не двинулся на Москву. Оказывается, шотландцы презентовали своё решение проблемы в далёком 1811 году, и им стал банковский чек. С помощью специальной бумажки можно было провести платёж или денежный перевод, не используя при этом наличные, но банк выдать владельцу чека указанную там сумму.
Один из самых первых банковских чеков. /Фото: commons.wikimedia.org
Механизм работы банковского чека оказался очень удобным, особенно для предпринимателей или просто людей, которые много работают с крупными суммами денег. Кроме того, такой способ платить буквально делал жизнь человека намного безопаснее - теперь не нужно было опасаться ограбления по дороге в банке или оттуда, неся с собой большой чемодан с купюрами. Бизнесменам того времени хватало приобрести чековую книжку и проворачивать свои сделки без вреда для кошелька здоровья.
Одна бумажка заменила чемоданы наличности и сделала жизнь бизнесменов проще и безопаснее. /Фото: themag.uz
Мало кому известно, но примерно в то же время появилась дифференциация средств, которыми можно было платить по чему - тот самый «дебет» и «кредит». Работало это так же, как и сейчас: дебетовые бланки давали возможность расплатиться собственными средствами, а кредитные предполагали использование денег банка под проценты. Тогда же внедрили систему кредитного лимита и даже степени защиты, которые должны были минимизировать подделку чека.
В дальнейшем банковские чеки только модернизировались. /Фото: investor100.ru
Для того чтобы случился новый прорыв в истории безналичных платежей, потребовалось почти полтора столетия. Так, в 1957 году были проведены первые испытания по автоматизации работы с банковскими чеками, чтобы исключить наиболее распространённые ошибки при обработке бланков, которые могут допускать люди. В частности, для этого разработали межбанковский стандарт как систему идентификации клиента с помощью чека и быстро узнать его платежеспособность или кредитную историю.
Компьютеризация платежей началась чуть больше полувека назад. /Фото: themag.uz
Тогда же началось внедрение компьютеров для обработки безналичных платежей - по аналогии с наукой или программированием, первые ПК по размеру были сравнимы с полноценным помещением в банке. Но на этом человечество не остановилось, пытаясь решить самую очевидную проблему банковского чека - его одноразовый характер. Очередная революция на этом поприще случилась в 1958 году, когда сразу несколько крупных финансовых организаций презентовали знакомую нынче банковскую карточку.
В современности безнал всё больше завоёвывает планету. /Фото: if.tax.gov.ua
Чуть позднее разработали не только дебетовые, но и кредитные карты, а затем постепенно по миру внедрялись возможности расплачиваться ими не только в банках, но и в других местах. Этот процесс был очень долгим и дорогостоящим, однако результаты окупились стократно: вместо многостраничных чековых книжек достаточно было носить один маленький, но очень полезный кусочек пластика. Так безналичные платежи прочно закрепились в повседневной жизни людей, а с появлением приложений, заменяющих уже кредитку, даже наличности стали использовать всё меньше.
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