Когда выкапывать и как сохранить луковицы тюльпанов

Наиболее популярные весенние луковичные (тюльпаны, гиацинты, нарциссы и крокусы) требуют обязательной выкопки после цветения. Когда и как ее следует проводить?



Чтобы в новом сезоне луковичные растения снова порадовали пышным и ярким цветением, заботиться об их посадочном материале нужно правильно.



Выкопка и хранение тюльпанов

Выкопка и хранение гиацинтов

Выкопка и хранение нарциссов

Выкопка и хранение крокусов

Сложно отыскать луковицы тюльпанов в земле, если выкапывать их в августе – начале сентября. Потому многие опытные цветоводы производят сбор посадочного материала, как только надземная часть растения пожелтеет (в конце июня – начале июля). Это более надежный способ не потерять ни одну луковицу.Для хранения июньской выкопки луковицы сначала необходимо рассортировать, отделив от материнского посадочного материала детки. Далее следует просушить луковицы в течение 2-3 дней, оградив их от прямых солнечных лучей.Хорошо просушенный посадочный материал нужно очистить от излишней чешуи и корней, выдержать не менее получаса в розовом растворе марганцовки и отправить в место хранения. Это должно быть прохладное сухое помещение с хорошей вентиляцией. При правильном содержании луковицы могут храниться несколько месяцев до осенней высадки.Луковицы тюльпановЕжегодная процедура выкопки луковиц гиацинтов и их хранения до посадки проводится в середине лета.К этому времени листья растений уже засыхают. Выкопанный посадочный материал нужно промыть проточной водой, чтобы легче было выявить некачественные луковицы.Перед укладкой в контейнеры гиацинты нужно просушить несколько дней в затененном месте с хорошей вентиляцией. Затем следует очистить их от чешуи и оставшихся корней, упаковать в контейнеры, бумажные или тканевые мешочки. Хранить посадочный материал первые 1-1,5 месяца следует в помещении с невысокой влажностью при температуре 23-25°С. Потом переместить его в помещение с температурой не выше 17°С.Луковицы гиацинтовВ отличие от тюльпанов и гиацинтов нарциссы могут расти на одном месте довольно продолжительное время (до пяти лет). Сигналом к их выкопке является разрастание куста, часто сопровождающееся плохим цветением, а то и полным отсутствием цветоносов, а также уменьшением размеров цветов. Выкопку растений нужно производить после усыхания листьев, приблизительно в конце июля – в начале августа.Извлеченный из почвы посадочный материал нужно аккуратно отряхнуть от земли и просушить. Наиболее удачным местом для этого будет чердак – там достаточно тепло и сухо, нет прямых солнечных лучей, хорошая вентиляция. Здесь луковицы следует держать 2-3 недели, после чего отбраковать поврежденные и больные, а здоровые обработать раствором марганцовки.Хороший посадочный материал до момента высадки в грунт следует хранить в проветриваемом помещении с влажностью воздуха не более 80% и температурой около 17°С.Луковицы нарциссовКрокусы могут расти на одном месте до 5 лет, потом желательно их выкопать и разделить. В противном случае слишком большое скопление луковиц может повлиять на качество и количество цветов. Выкапывать луковицы можно на протяжении всего лета до сентября (как только пожелтеют листья).Посадочный материал необходимо очистить от земли и просушить в течение 2-3 дней. После этого следует убрать корни, лишнюю чешую, обрабатывать возможные повреждения раствором марганцовки. Отобранный посадочный материал следует хранить в прохладном помещении до посадки в грунт.Луковицы крокусовПеред посадкой луковицы всех цветов следует немного закалить, выдержав их при температуре, близкой к уличной. Эта процедура поможет растениям быстрее адаптироваться, легко перезимовать и дать дружные всходы весной.Качественные и здоровые луковицы – залог хорошего цветения луковичных растений в новом сезоне. Поэтому так важно вовремя выкопать посадочный материал и сохранить его в целости и сохранности.