«Скажите с-ы-ы-ы-р», или Когда люди начали улыбаться на фото

«А теперь скажите сыыыыыыыр!», – эту фразу традиционно произносят фотографы, чтобы вызвать улыбку у людей, которых снимают. Причём этот приём настолько широко распространён, что достаточно самому человеку с фотоаппаратом произнести слово «сыыыыыр» (а в оригинале, конечно «cheese»), чтобы лица его моделей расплылись в улыбке. Но при этом немногие знают о том, как появился в арсенале людей с фотоаппаратом этот очаровательный ход.







Сегодня сложно сказать, почему именно слово «сыыыыыр» выбрали, чтобы вызвать улыбку на лицах людей перед камерой. Впрочем, при произнесении звука «ы» рот человека точно расползается в улыбке. И всё же первое известное упоминание об этой фразе датируется примерно 1940-ми годами, в прессе она фигурировала в газете «The Big Spring Herald» в 1943 году.







Улыбочку…



Но откуда же вообще взялась идея, что нужно улыбаться на фотографиях, ведь на старых снимках люди позируют с серьезными лицами. Инициатива принадлежит тогдашнему американскому послу Джозефу Дэвису, который в своей книге «Миссия в Москву» в 1942 году «раскрыл секрет» того, как он умудрялся всегда выглядеть доброжелательным и располагающим к себе на любом официальном фото. Его секрет оказался проще некуда – Джозеф Дэвис просто в момент съемки беззвучно говорил «cheese».

КСТАТИ…