Комнатные растения, которые приносят удачу

Не только четырехлистный клевер или слон с поднятым хоботом являются символами счастья и удачи.

Оказывается, счастье в дом способны… цветы в горшках.

Какие виды принесут хорошую энергию? Какие растения лучше не выбирать, потому что они привлекают неудачу?

Узнайте, какие счастливые цветы окажут положительное влияние на всех членов семьи и их благополучие.

Горшечные цветы приносящие удачу

Горшечные растения привлекающие неудачу

Обычно мы покупаем цветы в горшках, чтобы разнообразить дизайн интерьера и придать ему особый характер.Они приятны для созерцания, но мы хотим, чтобы они очищали и увлажняли воздух нашего дома. Многие люди верят, что растительные украшения обладают еще и магическими свойствами. Они верят, что цветы в горшках способны принести положительную энергию в квартиру и поднять домочадцам хорошее настроение.К горшечным цветам, приносящим удачу, относятся:Крассула – это растение не зря называют деревом счастья. Находясь в комнате, оно приносит мир, гармонию и богатство. Для крассулы выбирают светлое, но защищенное от прямых солнечных лучей место. Разместить его лучше на юго-восточной стороне квартиры.Бамбук удачи (Dracena Sandera). В Азии это растение часто дарят, чтобы принести получателю успех в жизни.Камелия – размещенная на подоконнике привлекает в интерьер гармонию и добрую энергетику. Наличие камелии также должно гарантировать наличие в жизни верных друзей.Спатифиллум – по поверьям, это растение принесет счастье в любви каждой женщине, которая будет правильно за ним ухаживать. Поскольку спатифиллум обладает живительной энергией, он восстанавливает мир и гармонию в доме. Выберем для него полу тенистое место. Спатифиллум лучше всего чувствует себя в полутенистом месте.Антуриум – по поверьям, привлекает в дом удачу. Его стоит подарить мужчине, потому что это будет гарантировать ему силу, богатство и успех. Одиноким женщинам антуриум поможет в скором времени найти свою вторую половину. Стоит разместить горшечное растение в спальне или гостиной, где ему будет доступен рассеянный свет.Сансевиерия – популярное растение, называемое еще “тещин язык” излучает добрую энергетику, принося своим владельцам счастье и здоровье.Лимонное или апельсиновое дерево – символизирующее радость, ароматное растение стоит подарить человеку, которому мы желаем благополучия в жизни. Помните, что теплолюбивые цитрусовые деревья требуют доступа к большому количеству рассеянного света.Кислица треугольная, или счастливый клевер – наличие этого растения в доме считается залогом изобилия и процветания.Среди горшечных растений мы встретим и такие, которых следует остерегаться.Кактусы считаются несчастливыми . Особенно не следует размещать их в спальне, поскольку они могут предвещать неудачу в отношениях. Если вам нравятся кактусы и вы хотите держать их в помещении, поместите их возле входной двери. В этом месте они будут выполнять защитную функцию, охраняя безопасность домочадцев.Невезучим является плющ , который может вызывать ссоры, недоразумения и проблемы в отношениях.Согласно суевериям, от растения следует избавиться, если хотим избежать токсичных отношений.Несчастье приносит и феноменальный гибискус, то есть китайская роза. По поверьям, он привлекает негативную энергию, приносит в дом болезни и несчастливые события. Вместо домашнего подоконника давайте выращивать гибискус в саду.