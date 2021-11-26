Как повесить штору без карниза: 11 полезных лайфхаков

Шторы в квартире не только помогают скрыться от солнечных лучей или создать темноту на ночь. Они к тому же играют важную роль в создании уютной обстановки. Прежде чем наслаждаться шторами, их необходимо повесить. В статье рассмотрим советы, которые помогут справиться с отсутствием карнизов, колец, создать красивые волны на ткани и многое другое.
На липучку
Чтобы закрепить шторы непосредственно на окне, можно воспользоваться обычной клеевой липучкой. Одна ее сторона будет плотно прижата к окну, а вторая – к тюлю.
На уплотнитель
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Если в штору заранее вшить резинку, то ее можно закрепить прямо на оконный уплотнитель.
На крахмал
Закрыть окно можно приклеив ткань прямо на стекло. Для этого готовят состав из крахмала и воды, затем на получившийся клей сажают ткань.
Канцелярские зажимы
Даже зажимы для бумаги могут пойти в дело, когда требуется повесить шторы при отсутствии карниза.
Мини-карниз
Отличная идея – вспомнить советский способ и скрыть только половину окна. При помощи такого карниза «Кафе» можно отгородиться от посторонних взглядов и света.
Пластиковый хомут
Если карниз имеется, а специальных колец нет, то выручат хомуты. Их можно отрегулировать, а лишнюю часть обрезать.
Лак для ногтей
С его помощью можно придать изюминку кольцам для штор. Раскрасьте их по своему усмотрению, высушите и используйте по назначению.
Клей пистолет
Если в доме имеется приспособление с горячим клеем, оно способно быстро и надежно закрепить люверс на шторах.
Крючки для одежды
Крепить штору можно даже на крючки, которые используются для полотенец, одежды. Главное взять сразу несколько штук одинакового цвета и размера, сделать разметку, закрепить их над окном. Останется зацепить на них нити натяжения, что имеются на тесьме.
Подшить оверлоком
Для этого нужно совместить сразу несколько тканей вместе.
Канцелярские скрепки
С их помощью можно создать одинаковую волну на ткани. Главное равномерно закрепить их с обратной стороны шторы.