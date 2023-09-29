Древние артефакты

Допотопный Шигирский идолСамый древний деревянный артефакт был найден в 1890 году на территории Шигирского болота на Урале в России. На втором Курьинском прииске старатели из-под четырехметрового слоя торфа извлекли фрагменты загадочного артефакта, вошедшего в историю под названием Большого Шигирского идола. Кроме него было найдено больше 3 000 других находок – от наконечников стрел до деревянных ложек и даже погребение женщины. Лиственничный идол хорошо сохранился благодаря торфу. К сожалению, позже нижняя часть его была утрачена. Артефакт покрыт геометрическими узорами, означавшими природные стихии, на широких плоскостях вырезаны лица. Венчает его объемное изображение головы. Сейчас идол хранится в Свердловском областном краеведческим музее. В 1997 году он начал разрушаться, понадобилась срочная консервация. Ученые решили провести углеродный анализ древесины. Анализ проводили в Институте истории материальной культуры в Санкт-Петербурге. Он показал, что артефакту 9 500 лет. То есть в соответствии с представлениями христиан он может быть создан еще до Всемирного потопа.