Древние артефакты

О Древнем мире можно не только читать книги и смотреть кинофильмы. К нему можно приблизиться на очень близкое расстояние и даже прикоснуться. Предлагаем гид по самым древним артефактам, которые есть на планете.
Олдованские орудия труда
Самые примитивные орудия труда человека называют олдованскими (олдуванскими) из-за того, что впервые они были найдены в ущелье Олдувай в Танзании. Самые древние орудия были найдены в Эфиопии. При раскопках в пустыне Афар (центральная Эфиопия) в местности Хадар были найдены орудия труда возрастом в 2,5 миллиона лет. На раскопках в долине реки Омо в Южной Эфиопии археологи нашли орудия труда, которым около 2,4 – 2,5 миллионов лет. Здесь же были найдены стоянки древних людей. Доказательством неслучайности сколов на орудиях археологи считают характерные черты обработки: обивка камня с одного или с двух краев, наличие ударного бугорка, а так же концентрация орудий труда в местах, где они не могли образоваться естественным образом. Между прочим, здесь же, в Эфиопии, американские археологи нашли наконечник копья, возраст которого определили не много не мало – в 280 000 лет. Наконечник изготовлен из вулканического стекла и до сих пор остается очень острым.
Испанские петроглифы
Самыми древними наскальными рисунками являются петроглифы, найденные в Испании на территории пещер Эль Кастилло и Альтамира. Среди самых древних изображений – отпечатки рук, фигурки животных и точки. Они выполнены углем, гематитом и охрой. Ученым удалось установить точный возраст одного из отпечатков ладони, и оказалось, что рисунку 37 300 лет. Возраст большой красной точки возле этого рисунка еще старше - 40 800 лет. Для определения возраста рисунков ученые использовали кальцит, которым покрыты изображения. Дело в том, что в ходе отложения кальцита на рисунки в минерал попадали радиоактивные атомы урана, которые при распаде образуют торий. Соотношение элементов ученые применили как часы времени, и вычислили время начала формирования кальцита. Правда, до сих пор археологи спорят, кто именно оставил рисунки – человек разумный (Homo Sapiens) или же они принадлежат неандертальцам.
Германская древняя статуэтка
Самое древнее изображение человека было найдено в Германии археологом Николасом Конардом. Это крохотная женская фигурка, вырезанная из бивня мамонта, была обнаружена в карстовой пещере Холе-Фельс в Швабском Альбе, которая находится всего в километре от города Шельклинген. Размеры статуэтки: 59,7 мм X 31,3 мм X 34,6 мм. Вес – 33,3 грамма. Изначально статуэтка была расколота на шесть частей, и у нее до сих пор не хватает руки и плеча. Возраст фигурки был определен с помощью радиоуглеродного анализа, которому подверглись фрагменты останков животных, рядом с которыми ее нашли. Разброс данных оказался достаточно велик. Возраст статуэтки оценивается в 44 000 лет. Автор находки Конрад считает, что фигурка женщины принадлежит к культуре ориньяк и определяет ее возраст как 40 000 лет.
Статер Гигеса
амой старой монетой в мире является лидийский статер. Монета была золотой и имела массу в 14 граммов. Еще историк Геродот писал о лидийцах: «Первыми из людей они, стали чеканить монету и занялись мелочной торговлей». Статер чеканили с 685 по 652 годы при лидийском царе Гигесе, родоначальнике династии Мермнадов. На реверсе монеты был изображен лев, олицетворявший столицу Лидии Сарды, а на аверсе – непонятные прямоугольные символы. Позже статеры распространилась на все Средиземноморье и получили распространение в Персии. На статерах появилась изображение бегущей лисицы, имеющее сакральное значение.
Донецкие солнечные часы
Солнечные часы, датируемые 13-12 веками до н.э. были найдены в 2011 году в могильнике «Попов Яр II», который находится к северо-западу от Донецка и принадлежит так называемой срубной культуре, представители которой являлись предками скифов. Часы представляют собой резную плиту размером 100 на 70 сантиметров, весом в 130 килограммов, с линиями и кругами на обеих сторонах. В отличие от обычных солнечных часов, в которых используется неподвижный вертикальный гномон, на донецких часах предполагалось использование подвижного гномона, что учитывало угол наклона оси Земли. При этом часы были сделаны для использования именно на той широте, на которой их и нашли. Скорее всего, они принадлежали молодому человеку, который был похоронен в кургане.
Антикитерский механизм
Антикитерский механизм был найден в 1900 году греческим водолазом Ликопантисом среди обломков затонувшего греческого судна в Эгейском море. Артефакт представляет собой несколько бронзовых шестерен, закрепленных внутри кусков известняка. Ученым с помощью рентгена, а потом и томографа удалось выяснить, что это уникальный механический вычислитель, с помощью которого древние греки определяли день недели, год, время, а так же вычисляли пути движения Солнца, Луны, Марса, Венеры, Меркурия, Сатурна и Юпитера. Обратная сторона механизма использовалась для предсказания солнечных и лунных затмений. Скорее всего, древний корабль шел с острова Родос, на котором когда-то жил греческий астроном и математик Гиппарх Никейский. По монетам, найденным на месте крушения корабля Жаком Кусто, было определено, что механизм был создан примерно в 85 году до н.э. Есть мнение, что механизм изобрел сам Архимед.
Допотопный Шигирский идол
Самый древний деревянный артефакт был найден в 1890 году на территории Шигирского болота на Урале в России. На втором Курьинском прииске старатели из-под четырехметрового слоя торфа извлекли фрагменты загадочного артефакта, вошедшего в историю под названием Большого Шигирского идола. Кроме него было найдено больше 3 000 других находок – от наконечников стрел до деревянных ложек и даже погребение женщины. Лиственничный идол хорошо сохранился благодаря торфу. К сожалению, позже нижняя часть его была утрачена. Артефакт покрыт геометрическими узорами, означавшими природные стихии, на широких плоскостях вырезаны лица. Венчает его объемное изображение головы. Сейчас идол хранится в Свердловском областном краеведческим музее. В 1997 году он начал разрушаться, понадобилась срочная консервация. Ученые решили провести углеродный анализ древесины. Анализ проводили в Институте истории материальной культуры в Санкт-Петербурге. Он показал, что артефакту 9 500 лет. То есть в соответствии с представлениями христиан он может быть создан еще до Всемирного потопа.
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