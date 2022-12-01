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Для чего домохозяйки добавляют влажные салфетки во время стирки

Этот лайфхак поможет вам не только лучше простирать вещи, но и удалить с них волосы и шерсть животных! Очень простой, но в то же время чрезвычайно полезный бытовой трюк.

Для чего домохозяйки добавляют влажные салфетки во время стирки

Как известно, на чёрных вещах сильнее всего видно, как много шерсти, грязи и не только скопилось за время носки. Бывает, что простая стирка полностью это не удаляет: шерсть так и остаётся на своём месте.

Для чего домохозяйки добавляют влажные салфетки во время стирки

Чтобы избавиться от неё во время стирки, просто киньте в машинку до начала цикла 1-2 влажные салфетки (если белья более 7 кг — то 3 шт.). Обычные не подойдут: они попросту порвутся. Влажная салфетка выступает в роли «магнита», который соберёт на себя шерсть, волосы и прочую грязь. Каждый раз при стирке нужно добавлять свежую влажную салфетку из упаковки.

Для чего домохозяйки добавляют влажные салфетки во время стирки
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