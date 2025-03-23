Почему в бою викинги пользовались не мечами, а топорами

1. Франциски и их преемники

В раннем европейском средневековье популярностью пользовались легкие топорики франциски / Фото: yandex.ru

Франциски подходили только до ведения ближнего боя / Фото: Pinterest







Древко у топориков постфранкской эпохи удлинили до 50-60 сантиметров / Фото: info-rm.com

2. Скандинавский или датский топор викинга

Скандинавский топор викинга имел длину полтора метра, режущая поверхность от основания к лезвию расширялась / Фото: healiosproducts.com

Форма топорика была выбрана неслучайно, благодаря ей викинг мог оттянуть щит врага на себя, чтобы нанести удар / Фото: artstation.com

3. Почему скандинавы отдавали предпочтение именно топорикам

Мечи были дорогим и статусным оружием, их могли себе позволить ярлы, конунги и дружинники высоких чинов / Фото: alev-biz.livejournal.com

На изготовление топора много металла не уходило, поэтому он был гораздо доступнее меча / Фото: youtesla.ru

Тактика ведения боя и длинное древко топора давали викингам преимущество перед врагами / Фото: imhotour.ru