Бытовые хитрости, которые войдут в топ любимых

Учитывая, какое количество бытовых дел приходится ежедневно выполнять по дому, неудивительно, что нам хочется максимально упростить эти процессы. А что может помочь больше, чем простые и эффективные лайфхаки, призванные облегчить быт? Делимся несколькими самыми крутыми хитростями, за которые вы точно скажете «спасибо».

Хитрость 1: Натирайте зеркало зубной пастой

Хитрость 2: Отстирывайте пятна пота парацетамолом

Хитрость 3: Используйте вместо вантуза пластиковую бутылку

Хитрость 4: Открывайте лекарство крышкой

Хитрость 5: «Сканируйте» пульт камерой смартфона

Хитрость 6: Избавляйтесь от налета с помощью лимонной кислоты

Хитрость 7: Подкладывайте под стиральную машину подгузник

Хитрость 8: Трите руки о кран

Хитрость 9: Надевайте на стельки носки

Хитрость 10: Добавляйте в утюг духи

Нанесите на зеркало немного зубной пастыКаждый раз, когда мы принимаем горячую ванну или душ, зеркало «прячется» от нас за полупрозрачной завесой. Приходится каждый раз после окончания водных процедур натирать его тряпкой, чтобы оно вновь стало чистым и прозрачным. Не хотите тратить на это время? Тогда попробуйте следующий лайфхак.Нанесите на зеркало небольшой слой зубной пасты и равномерно распределите его по поверхности с помощью губки. Паста создаст своеобразную защитную пленку и зеркало больше не будет запотевать и собирать воду. Кстати, еще одно средство, способное подарить такой же эффект – пена для бритья. Советуем попробовать оба варианта и определиться с тем, какой вам больше нравится.Парацетамол убирает следы потаОбычно хозяйки используют в быту аспирин и активированный уголь, однако парацетамол тоже может решить одну актуальную проблему. Речь идет о следах пота на одежде. Если пятна не получается отстирать обычным способом, измельчите пару таблеток с помощью ступки или двух ложек, добавьте немного воды и нанесите полученную смесь на загрязненные участки. Подождите пять-десять минут, пока средство подействует, а затем отправьте вещь в стиральную машину. От следов пота не останется и следа.Пластиковая бутылка справится с засором.Обычно слив раковины забивается в самый неподходящий момент. И хорошо, если под рукой есть специальное средство для прочистки труб, которое позволяет быстро решить проблему, или хотя бы вантуз. А если нет? Тогда на помощь приходит обычная пластиковая бутылка. Она становится настоящим спасением, когда в мойке скопилась вода и не получается насыпать в слив хотя бы соду для удаления пробки.Сам лайфхак максимально простой: нужно взять бутылку, отрезать ее так, чтобы срез соответствовал размеру слива, затем наполнить водой, вставить в раковину и несколько раз нажать. Таким образом, вы создадите вакуум, благодаря которому жидкость быстро уйдет из мойки.После этого можно попробовать убрать засор домашними средствами. Самый простой вариант – смешать 200 граммов соды и 100 граммов соли, растворить в воде и залить в слив. Через 10 минут нужно включить сильный напор горячей воды, чтобы она «растворила» засор. Или же засыпьте соду и соль на ночь, а утром смойте остатки кипятком – это тоже будет эффективно.Пузырек открыть очень просто.А как вы открываете силиконовую заглушку на пузырьках с лекарством? Уверены, что зубами или, в крайнем случае, ножом. Но ведь есть способ гораздо проще и быстрее. Вам понадобится лишь крышка от этого же пузырька. Открутите ее, снова наденьте, только чуть наискось, слегка сдавите пальцами, чтобы резьба зацепилась за края пробки, и потяните вверх. Вуаля – пузырек открыт! Удивлены? Вот что значит – век живи, век учись. И никаких сломанных ногтей (и зубов).Если пульт исправен, загорится лампочка.Если пульт от телевизора перестал работать, есть две возможные причины: либо сели батарейки, либо он сломался. Чтобы зря не покупать новые батарейки, предлагаем для начала проверить работоспособность пульта. Для этого наведите на него камеру своего смартфона и проверьте, мигает ли лампочка. Если да, значит, все в порядке, и пульт рабочий. Интересно, что люди делятся на два типа: те, кто давно знал про этот лайфхак и те, кто только что открыл для себя Америку, удивившись, как ребенок.Вместо лимонной кислоты можно взять обычный лимон.Регулярно убирать налет нужно не только на смесителе – в чистке нуждается также аэратор. Если игнорировать этот момент, то со временем отверстия забьются, и вода будет течь неравномерно. Для того, чтобы привести аэратор в порядок, нужно взять плотный целлофановый пакет (можно тот, который предназначен для заморозки), насыпать в него столовую ложку лимонной кислоты, налить теплой воды и намотать на кран. Оставьте примерно на час, а затем снимите пакет.Другой вариант – снять аэратор и положить в миску с теплой водой и лимонной кислотой. Какой бы способ вы ни выбрали, по истечении времени аэратор будет, как новенький, и вы забудете о проблеме неравномерной подачи воды.На заметку: Вместо лимонной кислоты можно использовать шипучие витамины, например, с витамином С. Положите таблетку в стакан с водой, подождите, пока она полностью растворится, а затем отправьте туда аэратор. Этот же раствор можно использовать для устранения налета с любой сантехники.Подгузник отлично впитает влагу.В процессе чистки фильтра стиральной машины всегда есть риск протечки воды. Можно по старинке положить под нее тряпку, но тогда есть риск, что пол все равно останется мокрым и влага попадет в щели. А можно использовать детский подгузник. Он намного лучше впитывает воду, поэтому можно будет не переживать о протечках.Кстати, опытные хозяйки кладут его не только под стиральную машину, но и под холодильник в процессе разморозки или под раковину, когда протекает труба. Если под рукой не оказалось памперсов, воспользуйтесь помощью одноразовых пеленок – они справятся с задачей не хуже, и при этом захватят бОльшую площадь пола.Кран поможет избавиться от запаха на руках.Увы, кран – это не волшебная лампа, и Джин из нее не появится, но все равно периодически его нужно тереть. Сейчас расскажем зачем. Когда вы в следующий раз будете разделывать рыбу, нарезать лук, чеснок или другие продукты со стойким специфическим запахом, попробуйте избавиться от амбре с помощью смесителя. Металл, из которого он сделан, поможет нейтрализовать аромат, после чего вам останется лишь вымыть руки с мылом. Не зря в последнее время весьма популярным становится мыло из нержавеющей стали. Только мы вам предлагаем более бюджетный вариант.Чтобы стельки оставались чистыми, надевайте на них носки.Сейчас этот лайфхак не сильно актуален, но вот теплой весной или летом, когда вы будете ходить в кроссовках на босую ногу, он точно вам пригодится. Если вы уже устали пытаться отстирать стельки от пыли и грязи, или выбрасывать их, потому что они деформировались после стирки, сделайте следующее. Возьмите стельки и наденьте на них носки. Желательно использовать черные «следочки», подходящие по размеру. Как только они испачкаются, снимите их, постирайте и снова наденьте. Гораздо проще, чем возиться со стельками, согласны?Нескольких капель будет достаточно.На первый взгляд, максимально странный совет, однако на деле оказывается весьма полезным и любопытным. Итак, перед тем, как приступать к глажке, возьмите утюг и добавьте несколько капель любимого парфюма в отсек для воды. Что это даст? Во-первых, одежда будет пахнуть равномерно, а не только в области шеи и запястий, во-вторых, это отличная возможность экономить любимые духи, в-третьих, ваш шкаф наполнится приятным ароматом. Как видите, все просто, быстро и очень полезно.