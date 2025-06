Путешествие в Персиковый штат Джорджия

Недавно мы были в путешествии по Штату равноправия, сегодня мы отправляемся во второй Штат из 50-ти. Джорджия — один из самых древних штатов Соединенных Штатов Америки, если можно так выразиться. Если бы Джорджия была самостоятельной страной, то это была бы 28-я крупнейшая экономика в мире . А еще этот штат называется «Персиковым» и «Имперским штатом Юга».Поехали смотреть на эти чудеса. Стоун-маунтин — одна из гор Аппалачей, один из крупнейших по величине монолитов в Северной Америке. Расположен в США, штат Джорджия. Вершина находится на высоте 512 м над уровнем моря, или примерно 250 метров над окружающей равниной. Гора более 8 км в окружности. (Фото Carol M. Highsmith):Большая часть штата находится в зоне субтропического океанического климата . За исключением горных районов, типично жаркое и дождливое лето. (Фото Michael Milner): Атланта — столица и крупнейший город штата Джорджия, административный центр округа Фултон. (Фото SFP Aerial Stock Footage): Самая высокая температура (44.4 °С) была зафиксирована 24 июля 1952 года в Луисвилле. Самая низкая температура (−27.2 °C) была отмечена 27 января 1940 года в округе Флойд. (Фото Deborah Ferrin): Джорджия была одним из основных центров лоялистов в Войне за независимость и конфедератов в Гражданской войне. (Фото Lee Reese): Исторически, около половины населения Джорджии составляли чёрные, бывшие до гражданской войны рабами. Последующие миграции не сильно изменили эту ситуацию, сегодня афроамериканцы по-прежнему преобладают во многих сельских округах в центральной и юго-западной частях штата, а также в Атланте и её южных пригородах. (Фото Carol M. Highsmith):(Фото Frank Staub): Роскошный транспорт. (Фото Darryl Brooks): Маяк острова Сент-Саймонс в Джорджии. (Фото Kevin Kipper): В Джорджии в мае 1886 года доктор Джон Пембертон изобрел Кока-колу. Вообще, в Джорджии базируются и известные крупные корпорации, входящие в списки Forbes Global 2000, Fortune Global 500 и другие рейтинги, например, The Coca-Cola Company, UPS, AT&T Mobility (телекоммуникации) и другие. Тем временем мы добрались до форта Old Fort Jackson, город Саванна, Джорджия. Сейчас в нем открыт музей истории речного и морского флота. Форт Джексон строился с 1808 по 1812 года. Его задача была защищать город Саванна от нападения с моря.Во время американской гражданской войны 1861—1865 годов форт Old Fort Jackson стал одним из трех фортов Конфедерации , защищавших Саванну от сил северян. (Фото Michael Milner):В Атланте Маргарет Митчелл писала роман «Унесённые ветром», опубликованный в 1936 году. На Персиковой улице стоит дом-музей по прозвищу «The Dump» (свалка, мрачная дыра, глушь), его придумала сама писательница. Это кладбище Бонавентура, расположеное на утесе над рекой Уилмингтон к востоку от Саванны, штат Джорджия.(Фото Annaleyah) Taйби-Айленд — прибрежный курортный город в округе Чатем американского штата Джорджия, в 25 км на юго-восток от Саванны. Расположен на небольшом острове Тайби (Tybee), самой восточной точке штата. 5 февраля 1958 года над островом Тайби произошло столкновение бомбардировщика B-47 и истребителя F-86. B-47 получил повреждения и экипажу пришлось аварийно сбросить в океан находящуюся в бомбовом отсеке водородную бомбу. (Фото Michael Milner ):Лодки для ловли креветок на причале в Дариене. (Фото Bob Pool): Буря. (Фото Mhenrion): Атенс является пятым по величине городом в Джорджии и столицей Атенс-Кларк Каунти. (Фото Sean Pavone): Хлопковое поле . (Фото Andrea Anderegg): Вид с Brasstown Bald — самой высокой горы в Джорджии. (Фото Ancha Chiangmai):Канатная дорога Skyride. Канатная дорога в Стоун Маунтин — один из старейших аттракционов парка. Проект, предложенный в 1950-х, был завершен 28 ноября 1962 года. Канатная дорога поднимает путешественников на высоту 251 метр (825 футов), длина пути — 727 метров, максимальная высота от поверхности земли — 128 метров, вместимость кабины — 80 человек. (Фото K I Photography):Отель в Атланте c огромным аллигатором, расписанным бельгийским художником в 2011 году. (Фото Carol M. Highsmith): Расположенный в Атланте океанариум Джорджии — самый большой океанариум в мире с 2005 по 2012 год, с 2012 года по настоящее время — крупнейший океанариум западного полушария. Океанариум Джорджии является единственным учреждением вне Азии, в котором содержатся китовые акулы — для них наполнен водой резервуар объёмом 24 000 м³. Озеро Клара Меер и беседка в парке Пьемонт. (Фото Sean Pavone):Болото Окефеноки. Окефеноки охраняется и признано Национальным парком, который считается одним из 7-ми природных чудес Джорджии. Окефеноки на языке местных аборигенов значит «шатающаяся земля». Так и есть — она неизменно поглощает любые строения и дороги в своих окрестностях. Кроме этого, болото просто кишит хищными растениями, огромными роями комаров и разных насекомых, жабами, ядовитыми змеями и тысячами аллигаторов, опасных для людей. (Фото Sasha Craig): А вот и он, красавец-аллигатор из болота Окефеноки. (Фото Deborah Ferrin):Дикие лошади у берега острова Камберленд. Остров Камберленд принадлежит к так называемым морским островам и представляет собой уникальный природный заповедник с 3мя главными экосистемами: соленые болота на западе, густой лес с дубами, покрытыми испанским мхом и пальмами, и пляж, тянущийся на 27 километров . Остров знаменит одичавшими лошадьми, которые свободно гуляют по его территории. (Фото Dan Reynolds Photography): Вид с воздуха на старый железнодорожный мост. (Фото Michael Milner):Плантация Вормсло находится недалеко от Саванны. Хотя там и плантации то никакой нет, одни развалины, но к развалинам ведет дубовая аллея. ( Фото Chris Moore):Живописный лес на побережья острова Камберленд. (Фото Chris Moore):