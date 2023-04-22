Что общего между творчеством Пикассо и античностью: Неподражаемо-подражаемые работы гения кубизма

Флейта Пана, Пабло Пикассо, 1923 год. \ Фото: parnasodelasartes.com.

Минотавр, Пабло Пикассо, 1936 год. \ Фото: flickr.com.

Венера Виллендорфская, около 25 000 лет до нашей эры. \ Фото: blogspot.com.

Купальщики, Ники де Сен-Фалль, 1980-81 гг. \ Фото: christies.com.

Зубр Ла-Мадлен лижет свой бок, приблизительно 15 000 дет до нашей эры. \ Фото: bradshawfoundation.com.

Бычья голова, Пабло Пикассо, 1942 год. \ Фото: independent.co.uk.

Терракотовая панафинейская призовая амфора, приписываемая художнику Евфилету, 530 год до н. э. \ Фото: historyofsandals.blogspot.com.

Слева направо глиняный чайник из Василики, недалеко от Иерапетры, 2400-2200 гг. до н. э. \ Птица, Пабло Пикассо, 1947-48 гг. \ Фото: m.naftemporiki.gr.

Авиньонские девицы, Пабло Пикассо, 1907 год.

Минотавр, ласкающий рукой спящую девушку с лицом художника, Пабло Пикассо, 1933 год. \ Слева направо: Стоящая женщина, Пабло Пикассо, 1947 год. \ Глиняная женская фигурка, микенская армия в Танагре, 14 век до н. э. \ Фото: google.com.

Герника, Пабло Пикассо. \ Фото: blogspot.com.