Выращивание огурцов в пенопласте

Выращивать огурцы можно разными способами. Предлагаем вам ещё один в копилку идей — выращивание огурцов в пенопластовых ящиках. В чём их преимущество? Корни огурцов всегда находятся в тепле, ведь переохлаждение им категорически противопоказано.

В то же время, объёма земли в ящиках достаточно, чтобы растение нормально развивалось и плодоносило.







Замочите семена огурцов в тёплой воде на пару часов, затем высадите во влажный кокосовый субстрат. Дождитесь прорастания.







Подготовьте ящики к высадке растений. Вам также понадобятся пластиковые бутылки — по две на один ящик. Сделайте в них как можно больше отверстий паяльником или горячим гвоздём.







В ящике снизу сделайте отверстия и вставьте горлышко бутылки. Таким образом, будет отток лишней воды и не будет перелива.







Насыпьте питательную землю. Закройте ящики крышками.







Сделайте в каждой крышке по два отверстия, высадите рассаду огурцов.







Сверху подвяжите верёвку, по которой будет расти огурец. Поливайте огурцы по мере необходимости.







Вот так огурцы вырастут через 20 дней:







Взрослое растение поливать следует, приоткрыв крышку. Лишняя вода уйдёт через бутылки.







Вот такие огурцы уже можно срывать через 1,5-2 месяца от начала выращивания!







Проверьте — урожайность огурцов значительно выше, чем обычная.