Выращивание огурцов в пенопласте

Выращивать огурцы можно разными способами. Предлагаем вам ещё один в копилку идей — выращивание огурцов в пенопластовых ящиках. В чём их преимущество? Корни огурцов всегда находятся в тепле, ведь переохлаждение им категорически противопоказано.
В то же время, объёма земли в ящиках достаточно, чтобы растение нормально развивалось и плодоносило.
Замочите семена огурцов в тёплой воде на пару часов, затем высадите во влажный кокосовый субстрат. Дождитесь прорастания.
Подготовьте ящики к высадке растений. Вам также понадобятся пластиковые бутылки — по две на один ящик. Сделайте в них как можно больше отверстий паяльником или горячим гвоздём.
В ящике снизу сделайте отверстия и вставьте горлышко бутылки. Таким образом, будет отток лишней воды и не будет перелива.
Насыпьте питательную землю. Закройте ящики крышками.
Сделайте в каждой крышке по два отверстия, высадите рассаду огурцов.
Сверху подвяжите верёвку, по которой будет расти огурец. Поливайте огурцы по мере необходимости.
Вот так огурцы вырастут через 20 дней:
Взрослое растение поливать следует, приоткрыв крышку. Лишняя вода уйдёт через бутылки.
Вот такие огурцы уже можно срывать через 1,5-2 месяца от начала выращивания!
Проверьте — урожайность огурцов значительно выше, чем обычная.
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