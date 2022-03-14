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Выращивание огурцов в пенопласте

Выращивать огурцы можно разными способами. Предлагаем вам ещё один в копилку идей — выращивание огурцов в пенопластовых ящиках. В чём их преимущество? Корни огурцов всегда находятся в тепле, ведь переохлаждение им категорически противопоказано.
В то же время, объёма земли в ящиках достаточно, чтобы растение нормально развивалось и плодоносило.

Выращивание огурцов в пенопласте

Замочите семена огурцов в тёплой воде на пару часов, затем высадите во влажный кокосовый субстрат. Дождитесь прорастания.

Выращивание огурцов в пенопласте

Подготовьте ящики к высадке растений. Вам также понадобятся пластиковые бутылки — по две на один ящик. Сделайте в них как можно больше отверстий паяльником или горячим гвоздём.

Выращивание огурцов в пенопласте

В ящике снизу сделайте отверстия и вставьте горлышко бутылки. Таким образом, будет отток лишней воды и не будет перелива.

Выращивание огурцов в пенопласте

Насыпьте питательную землю. Закройте ящики крышками.

Выращивание огурцов в пенопласте

Сделайте в каждой крышке по два отверстия, высадите рассаду огурцов.

Выращивание огурцов в пенопласте

Сверху подвяжите верёвку, по которой будет расти огурец. Поливайте огурцы по мере необходимости.

Выращивание огурцов в пенопласте

Вот так огурцы вырастут через 20 дней:

Выращивание огурцов в пенопласте

Взрослое растение поливать следует, приоткрыв крышку. Лишняя вода уйдёт через бутылки.

Выращивание огурцов в пенопласте

Вот такие огурцы уже можно срывать через 1,5-2 месяца от начала выращивания!

Выращивание огурцов в пенопласте

Проверьте — урожайность огурцов значительно выше, чем обычная.



Выращивание огурцов в пенопласте
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