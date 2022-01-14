«Любовь зла»: После неожиданного результата теста ДНК пара геев решила изменить свою жизнь

Джейсон Осборн и Алекс Браун.
Сегодня общество уже сложно удивить однополыми союзами, но история парней из маленького американского городка Асбери-Парк потрясла всю Америку. Впрочем, и сами они не могли предположить, что их привязанность друг к другу имеет объяснение, причём совсем не романтическое. А дело было так…
Джейсон Осборн и Алекс Браун - male-модели. Им обоим по 25 лет. Они познакомились два года назад на одном из показов, между ними завязались близкие отношения, и с тех пор они живут вместе.
Male-модели Джейсон Осборн и Алекс Браун.
И всё бы ничего, если бы не одно «НО». Молодые люди настолько потрясающе похожи, что друзья не раз подшучивали над ними по поводу того, что они связаны родственными узами. И тогда Джейсон и Алекс решили пройти тест ДНК.
Результаты оказались потрясающими – оказались, что парни близнецы и их разлучили в раннем детстве. Только после того, как стали известны результаты теста, родители Джейсона Осборна признались ему, что он – усыновлённый ребёнок. «Сначала я узнаю, что мой любовник – это мой брат-близнец, потом оказалось, что я усыновлен, и что мои родители лгали мне всю жизнь. Какие замечательные новости к 25-му дню рождения! Иногда мне жаль, что мы вообще пошли на этот тест ДНК», - говорит Осборн.
Близнецы-братья Джейсон Осборн и Алекс Браун.
Реакция у молодых людей, когда они узнали, что они братья была разной. Джейсон воспринял новость более спокойно. В интервью журналистам он сказал: «Мы прошли тест ради шутки, чтобы утихомирить наших друзей, которые называли нас кузенами, и я даже предположить не мог, что человек, с которым я мечтал провести всю свою жизнь, мой родной брат. Теперь я не знаю, плакать мне или прыгать от радости».
Братья-любовники Джейсон Осборн и Алекс Браун.
А вот Алекс после того, как узнал эту новость, отказывается разговаривать со своим братом-любовником и заявил, что станет гетеросексуалом.
Сексуальные отношения между братьями и сестрами запрещены в Соединенных Штатах, но юристы считают, что произошедшее в Асбери-Парк – особый случай и привлекать братьев к ответственности не следует.
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