Позаботьтесь о себе — создайте свою собственную сыворотку! Она вернёт коже лица сияние, свежесть, напитанность. Сыворотка очень мощная и эффективная. Хранится при комнатной температуре до 6 месяцев.
Ингредиенты:
1 апельсин (корка);
2 ст. л. розовой воды (гидролат розы);
1/2 ст. л. глицерина;
3 капсулы витамина Е;
1 ст. л. геля алоэ вера.
Тщательно промойте апельсин. Снимите с него корку. Подсушите, чтобы корка стала более плотной.
Затем подсушенную корку залейте розовой водой и глицерином.
Сюда же отправьте 3 капсулы витамина Е (выдавите содержимое). Накройте всё фольгой, оставьте на 6 часов при комнатной температуре.
Затем перебейте в блендере. Отожмите от кусочков.
Добавьте гель алоэ вера, смешайте до однородности. Перелейте в удобную чистую ёмкость.
Сыворотка наносится по каплям на чистое лицо перед вашим обычным кремом. Хранить при комнатной температуре до 6 месяцев. Результат — сияющая кожа — вы увидите очень скоро!
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Домашняя сыворотка для кожи с витамином С и Е
Позаботьтесь о себе — создайте свою собственную сыворотку! Она вернёт коже лица сияние, свежесть, напитанность. Сыворотка очень мощная и эффективная. Хранится при комнатной температуре до 6 месяцев.
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