Домашняя сыворотка для кожи с витамином С и Е

Позаботьтесь о себе — создайте свою собственную сыворотку! Она вернёт коже лица сияние, свежесть, напитанность. Сыворотка очень мощная и эффективная. Хранится при комнатной температуре до 6 месяцев.







Ингредиенты:



1 апельсин (корка);



2 ст. л. розовой воды (гидролат розы);



1/2 ст. л. глицерина;



3 капсулы витамина Е;



1 ст. л. геля алоэ вера.



Тщательно промойте апельсин. Снимите с него корку. Подсушите, чтобы корка стала более плотной.







Затем подсушенную корку залейте розовой водой и глицерином.







Сюда же отправьте 3 капсулы витамина Е (выдавите содержимое). Накройте всё фольгой, оставьте на 6 часов при комнатной температуре.







Затем перебейте в блендере. Отожмите от кусочков.







Добавьте гель алоэ вера, смешайте до однородности. Перелейте в удобную чистую ёмкость.







Сыворотка наносится по каплям на чистое лицо перед вашим обычным кремом. Хранить при комнатной температуре до 6 месяцев. Результат — сияющая кожа — вы увидите очень скоро!





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