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Домашняя сыворотка для кожи с витамином С и Е

Позаботьтесь о себе — создайте свою собственную сыворотку! Она вернёт коже лица сияние, свежесть, напитанность. Сыворотка очень мощная и эффективная. Хранится при комнатной температуре до 6 месяцев.

Домашняя сыворотка для кожи с витамином С и Е

Ингредиенты:

1 апельсин (корка);

2 ст. л. розовой воды (гидролат розы);

1/2 ст. л. глицерина;

3 капсулы витамина Е;

1 ст. л. геля алоэ вера.

Тщательно промойте апельсин. Снимите с него корку. Подсушите, чтобы корка стала более плотной.

Домашняя сыворотка для кожи с витамином С и Е

Затем подсушенную корку залейте розовой водой и глицерином.

Домашняя сыворотка для кожи с витамином С и Е

Сюда же отправьте 3 капсулы витамина Е (выдавите содержимое). Накройте всё фольгой, оставьте на 6 часов при комнатной температуре.

Домашняя сыворотка для кожи с витамином С и Е

Затем перебейте в блендере. Отожмите от кусочков.

Домашняя сыворотка для кожи с витамином С и Е

Добавьте гель алоэ вера, смешайте до однородности. Перелейте в удобную чистую ёмкость.

Домашняя сыворотка для кожи с витамином С и Е

Сыворотка наносится по каплям на чистое лицо перед вашим обычным кремом. Хранить при комнатной температуре до 6 месяцев. Результат — сияющая кожа — вы увидите очень скоро!

Домашняя сыворотка для кожи с витамином С и Е
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