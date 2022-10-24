Чем опасна густая кровь и как это лечить

Немногие обращают внимание на состояние своей крови и делают это совершенно зря. Именно от крови зависят абсолютно все происходящие в нашем теле процессы и загустение этой жизненной среды приводит к серьезным проблемам. Между тем, по данным Всемирной организации здравоохранения, каждый третий житель России испытывает симптомы густой крови разной степени тяжести: отсюда большое количество инсультов, инфарктов, проблем с почками и печенью. Вот, что нужно знать о густоте собственной крови каждому человеку — и вот, что нужно делать, чтобы оставаться здоровым.









Что это вообще значит

Опасность густой крови

Прощай, вкусная еда

Привет, здоровая пища

Ацетилсалициловая кислота

Настой таволги