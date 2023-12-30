Как долго можно доедать наши любимые новогодние яства

В разгар новогоднего застолья многие хозяйки и хозяева думают: «И зачем столько было наготавливать?» У гостей аж глаза разбегаются от изобилия блюд, а потому некоторые из них остаются нетронутыми.

Зато утром 1 января от сожалений не остается и следа, ведь не нужно заморачиваться с завтраком, выбирай — не хочу. Но, как оказалось, далеко не каждое праздничное угощение можно доедать на следующий день.



Оливье

Сельдь под шубой

Мясо по-французски

Запеченная птица

Фаршированные яйца

Жюльен

Холодец

Бутерброды с икрой

Торт «Наполеон»

Название салат получил от своего создателя — московского повара французского происхождения Люсьена Оливье. С 1860 годов он держал ресторан «Эрмитаж», в котором и подавал свое коронное блюдо. Забавно, что изначально оно задумывалось отнюдь не как салат. Люсьен выкладывал на тарелку нарезанное кубиками филе рябчиков, вареные раковые шейки в соусе и дополнял их гарниром из отварного картофеля, яиц и маринованных огурцов. Говорят, когда один из посетителей ресторана решил перемешать все ингредиенты, повар пришел в ужас. Однако потом и сам начал подавать блюдо в виде салата. К настоящему времени рецепт оливье претерпел множество изменений, и что входит в его состав сейчас — известно каждому.Салат хранится не более 12 часов. Если угощение было приготовлено днем 31 декабря, на завтрак 1 января оно едва ли годится: из-за майонеза в салате может развиться бактериальная флора, что способно спровоцировать пищевое отравление. Потому рекомендуется не заправлять соусом весь «тазик оливье» сразу, а делать это перед подачей каждой его партии к столу. Так можно немного продлить срок годности.О происхождении второго по полярности новогоднего салата ходит немало легенд. Так, например, говорят, что рецепт сельди под шубой изобрел в 1919 году купец Анастас Богомилов, владевший сетью московских трактиров. Однако это выдумки. Блюдо является аналогом скандинавского салата под названием Sillsallad («селедочный салат»), чей рецепт можно встретить в норвежской поваренной книге 1851 года. Также есть и английский вариант такого кушанья.Срок годности салата — до 12 часов, причем многое зависит от свежести рыбы и майонеза. Таким образом, утром 1 января сельдь под шубой есть можно, если салат был приготовлен аккурат к полуночи 31 декабря, если же днем — лучше не рисковать.Слоеное блюдо из мяса, картофеля и сыра изобрел в XIX веке француз Урбен Дюбуа — повар графа Алексея Орлова. Примечательно, что во всем остальном мире угощение называют «мясом по-Орловски» или «телятиной Орлов». А все потому, что в оригинальном рецепте использовался именно этот вид мяса, уже позднее его начали заменять свининой или говядиной.Мясо по-французски остается свежим до 24 часов. Очень важно оперативно убрать в холодильник остатки блюда и не допускать его хранения при комнатной температуре.Сложно представить себе новогодний стол без запеченной целиком птицы. В прошлых веках такое блюдо называли «праздничным гусем», причем гуся как такового могло и не быть. В журнале «Наша пища» 1893 года можно встретить такую информацию: «Собственно говоря, праздничный гусь служит эмблемою праздничного чревоугодия, так что выражение „праздничный гусь“ есть имя собирательное: под ним надо разуметь не только гусей, предки которых Рим спасли, но также и индеек, и кур, и тетерек, и рябчиков — вообще разного рода живность и дичь».Хранится угощение до 36 часов. Перед подачей к столу приготовленную птицу лучше держать в духовке: так бактерии будут размножаться медленнее. Также следует не допускать того, чтобы блюдо находилось при комнатной температуре более 3-х часов.История этого блюда уходит корнями в XIII век. Вероятно, жители Андалусии первыми начали фаршировать «лодочки» из отварных яичных белков смешанными с приправами желтками. А к XV веку аналогичные угощения начали готовить по всей Европе. Например, средневековые рецепты фаршированных яиц включали в себя изюм и сыр. Варианты с майонезом появились лишь в XX веке.Срок годности продукта — до 6 часов, даже при хранении в холодильнике, потому утром 1 января доедать блюдо категорически нельзя.Название блюда происходит от французского слова julienne, который служит термином для способа нарезки овощей. Однако на территории Восточной Европы это красивое название используется для горячей закуски из птицы и грибов, приготовленной в кокотнице. По одной из версий, блюдо появилось в конце XIX — начале XX веков, и так как тогда еще существовала мода на все французское, из маркетинговых соображений было решено подавать кушанье под соответствующим названием.Жюльен с курицей и грибами остается свежим до 36 часов при хранении в холодильнике.Сытное кушанье из желеобразной массы и мяса существует аж с XVI века и является одним из самых распространенных праздничных блюд. Известно, что Петр I обожал обедать холодцом с квашеной капустой и солеными огурцами. Ну а в наше время блюдо часто подают с горчицей или хреном.Угощение может храниться до 12 часов. Существует ошибочное мнение, что употребление несвежего холодца с хреном может спасти от пищевого отравления. По словам специалистов, чтобы это было так, нужно добавить ну очень большое количество хрена в само блюдо.Кстати, любимый многими холодец вошел в анти-топ блюд мира. Какие еще продукты туда попали, можно узнать из этой статьи.Еще во времена царя Алексея Михайловича на праздничных застольях могла присутствовать икра, сваренная в уксусе. Ну а сейчас деликатес подают на бутербродах с маслом. К слову, в наших широтах бутерброды обрели популярность только в первой половине XX века. Так что хлеб с икрой тоже относительно новое праздничное яство.Такие бутерброды хранятся недолго, даже в холодильнике — до 3 часов. Потому утром нового года доедать их крайне нежелательно.А здесь мы собрали рецепты вкусных и полезных бутербродов без использования хлеба.Прототипом современного «Наполеона» является десерт под названием «Мильфей», рецепты которого встречаются в европейских поваренных книгах с 1733 года. Правда, он пропитывался вареньем. Заварной же крем начал использовать Урбен Дюбуа, которого мы уже упоминали выше. Почему этот торт назвали «Наполеоном», историки едва ли ответят однозначно. По одной из версий, это искажение слова napolitain, что значит «неаполитанский».Домашний торт «Наполеон» хранится до 36 часов, если в его состав входит сметанный или заварной крем. Если сливочный — до 72.